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Yenice MYO'da ilk mezuniyet sevinci



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) 2016-2017 akademik yılı mezuniyet törenleri Yenice Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleşen törenle devam etti.

2015 - 2016 yılında eğitim - öğretim faaliyetlerine başlayan Yenice Meslek Yüksekokulu'nda ilk kez mezuniyet töreni heyecanı yaşandı. Yenice Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde gerçekleşen mezuniyet töreninde İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü'nden 42 öğrenci mezun oldu.

Törene Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yenice MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Karacan, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, akademik ve idari personel, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Yenice Halk Eğitim Merkezi'nce hazırlanan halk oyunları gösterisi ilkokul öğrencileri tarafından sunuldu.

MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Karacan

Yenice Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Karacan MYO'daki gelişmelerle ilgili bilgiler vererek emeği geçenlere teşekkür etti.

Gelecek dönemlerde yeni bölümler açılacağı bilgisini de paylaşan Karacan, bu doğrultuda öğrenci sayısının da artacağına değindi. Prof. Dr. İsmail Karacan bu yıl 42 öğrencinin mezun edildiğini söyleyerek mezunlara bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi, ailelerine de katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Mezuniyet töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar ise, "Bugün hepimiz duygusallıkla yoğurulan bir coşkuyu paylaşıyoruz. Daha dünmüş gibi başladığınız bu yolculuk bugün burada bir özlemin, 2 - 3 yıllık özverinin sonucu olarak neticelenmektedir. Bu güzelliğin odağı olan siz değerli öğrencilerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum." dedi.

Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel de mezunlara seslenerek hayatlarının bundan sonraki dönemlerinde üzerlerinde daha ağır ve önemli bir sorumluluk olacağını belirterek "Mezun olduğunuz bölüm itibariyle iş sağlığı ve güvenliği alanında ülkemizde ciddi ihtiyaç var. Bugün kamuda, özel sektörde çalışanlar canlarını size emanet edecekler. Bu kutlu yürüyüşünüzde sizlere başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bölümü birincilikte bitiren Tuğçe Çobanoğlu mezuniyet ağacına ay yıldız astı. Çobanoğlu'na başarı belgesini Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel takdim etti. Mezun öğrencilerin hep birlikte yemin metnini okumasının ardından mezuniyet belgelerini alan öğrenciler keplerini havaya fırlattı.

(ÇU-YE-Y)



12.05.2017 13:29:04 TSI

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