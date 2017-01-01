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'Hemşirelik Haftası' etkinlikleri başladı

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:22
'Hemşirelik Haftası' etkinlikleri başladı
'Hemşirelik Haftası' etkinlikleri başladı

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - Samsun'da 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında 10-12 Mayıs tarihleri arasında "Hemşirelik Hizmetlerini Güçlendirme Sempozyumu" düzenledi.
Hemşirelik Haftası etkinlikleri ilk olarak Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı. Çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından kamu kurumları, özel hastane ve hemşire derneklerinin çelenkleri sunuldu. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programın ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Hemşirelik Hizmetlerini Güçlendirme Sempozyumu" düzenledi. OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Samsun Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen Sempozyumun Başkanlığını Prof. Dr. Özen Kulakaç yaptı.
Sempozyumdan önce açılışı konuşmaları yapıldı. Hemşireliğin tarihçesine değinen Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, "Sevmeden, insan sevgisi olmadan hemşireliğin yapılması mümkün değil. Eğer bunu istemiyorsa, insan sevgisi yoksa, tahammülü yoksa, sorumluluk alma yeteneği yoksa bu mesleği yapma imkanı da yok. Yüzünüz hiç solmasın, gülücükleriniz eksik olmasın, gözünüzün ışığı hep parlasın, hemşireler gününüz kutlu olsun" diye konuştu.
Hemşireliğin hayatın her alanında olduğunu söyleyen Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, "Dünyada ve ülkemizde yükselen halk sağlığı kavramı ile yıllardır yürütülen koruyucu sağlık çalışmaları daha aktif hale gelmiştir. Hemşirelik, sağlığın korunması ve yükseltilmesi, hastalığın önlenmesi, araştırma yapma, sağlık politikalarının belirlenmesi etkinlikleri, sağlık eğitimi, güvenli çevre için mücadele ve birey ya da toplumun sağlığını savunma gibi görevleri daha aktif yürütebilecek yeterliliğe ulaşmıştır. Profesyonel bir meslek haline gelen hemşirelik, kişilerin vicdanına bırakılmayacak seviyededir. Hemşirelik programlarının puanları, mühendislik programlarının birçoğundan daha yüksektir. Hemşirelerin herkese daha iyi sağlık bakım hizmeti sunmaları için etki ve güçlerinin farkına varmaları ve kendilerini geliştirmeleri gerektiğine inanmaktayız. Güç, bireylerin en üst sağlık düzeyine ulaşabilmelerine katkıda bulunmak için vazgeçilmezdir. Yönetici olarak bizler de ekibimizde daha nitelikli hemşirelerle çalışmaktan daha verimli çalışmalara ve projelere imza atmaktan memnuniyet duymaktayız" şeklinde konuştu.
Hemşireliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, "Hemşireler dünyadaki birçok problemlerin önüne geçebilecek hizmetler sunuyor. Hastalar açısından baktığımızda bir küçük gülücüğünüz bile bir hastanın iyileşmesine sebep olabiliyor. Onun için sadece iyi bir hemşire olmak değil iyi bir insan olmak zorundasınız. Sunduğunuz hizmet bunu gerektiriyor. Yaptığınız diğer işlerin yanında insan ilişkileriniz de son derece önemli. Bu da belki tedavinin en önemli bir parçası" dedi.
Açılış konuşmalarından sonra sempozyum; Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimleri Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Çalışkan, Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leman Şenturan, Samsun Kamu Hastaneler Birliğinden Hemşire Arzu Keskin Göksel ve Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğünden Hemşire Meral Ay'ın konuşmalarıyla devam etti.
Sempozyuma ayrıca; OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, Sağlık İl Müdürü Dr. Yusuf Güney, OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nermin Kılıç, Türk Hemşireler Derneği Samsun Şube Başkanı Rahşan Yılmaz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
(KA-SLH-Y)

12.05.2017 13:29:47 TSI
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