ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Çolakbayrakdar, yeni çalışmalar için imza attı

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:22
Başkan Çolakbayrakdar, yeni çalışmalar için imza attı
Başkan Çolakbayrakdar, yeni çalışmalar için imza attı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Sosyal hizmetlere büyük önem veren Kocasinan Belediyesi, hizmet ağını ve kalitesini daha da artırmak için kamu, kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzalayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hemen ardından Erciyes Üniversitesi bünyesinde bulunan Erciyes Teknopark A.Ş ile araştırma, teknoloji ve yenilikçi faaliyetleri geliştirmek ve ülkenin teknolojik kalkınmasında rol üstlenmek için iyi niyet protokolü imzaladı.
Kocasinan Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza töreninin ilkine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç, öğretmen Devrim Tokat ve Tolga Yener katıldı. İki kurum arasında imzalanan protokole, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer imza attı.
İmzalanan protokole ilişkin konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililere daha iyi hizmet sunabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayarak, "Bölgemizde bulunan ailelerimizin eğitimleriyle ilgili 'Bilinçli birey, sağlıklı aile, ümitli gelecek' projeyi başlatıyoruz. Aile; toplumu oluşturan en temel unsurdur. Bundan dolayı daha bilinçli toplumlar oluşması ve aile bağlarının daha da güçlendirilmesi için bu tür eğitimlere önem veriyoruz. Özellikle hanım kardeşlerimizin eğitimlerle daha da bilinçlendirilmesine katkı sağlıyoruz" diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ve 'Halka hizmeti Hakka hizmet' olarak gören belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Şimdiden iş birliği protokolümüz şehrimize, Kocasinan'ımıza hayırlı uğurlu olsun" diyerek sözlerini noktaladı.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer ise, Aile ve Sosyal Politikalarının temel vizyonu ve misyonu aile ve bireylere merhem olan bir kurum olduklarını ifade etti. Özer, "İl Müdürlüğü olarak uzman ekibimizle sahada çalışmaktayız. İmzaladığımız projemizle kadınlarımızın, aile yapısı ve sağlık konusunda daha da bilinçlendirilmesini sağlayacağız" dedi.
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle imzaladığı bu protokolün hemen ardından yeni bir protokole de Erciyes Üniversitesi Rektörü Muhammet Güven ile imza attı. Protokol imza törenine, Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç, Erciyes Teknopark A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Doğan, Erciyes Teknopark A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan, Erciyes Teknopark A.Ş Genel Müdürü Bilgin Yazlık ve Proje Birim Koordinatörü Ali İhsan Yoğurt hazır bulundu.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, üniversitenin en önemli görevinin şehirde bulunan kurumların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek olduğuna vurgu yaparak, "Bu kapsamda üniversite olarak kamu, kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yapmaktayız. Bu anlamda Erciyes Teknopark Kayseri için büyük bir değerdir. İki kurum arasındaki anlaşmamız şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Sosyal belediyeciliğin yanı sıra bilimsel projelerle fark yaratan gençlerin yanında olan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise "Bu anlaşmayı belediyenin yapmış olduğu faaliyetlerin, çağa uygun bir şekilde iyileştirilmesi noktasından atılmış bir adım olarak görüyorum. Anlaşmayla geri dönüşümle ilgili katı atık toplama sistemlerinin optimizasyonu üzerine çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda anlaşmamız Kocasinan'ımızın, Kayseri'mizin ve ülke ekonomisinin kalkınmasında büyük bir önem taşımaktadır" diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, "Bizler daha nitelikli ve teknolojiye dayalı ürünler üretilebilir ve bu ürünleri uluslararası standartlara taşıyabiliriz. Bu kapsamda sürdürülebilir işbirliği tesis etmek, ortak Ar-Ge projeleri geliştirmek, yürütmek ve başarılı projelerle ile ülkenin teknolojik kalkınmasında rol üstlenmek için Erciyes Teknopark A.Ş ile iyi niyet protokolü imzaladık. Bu iyi niyet işbirliğinin, sürekliliği ve nitelikli çalışmalar sağlaması temennisiyle hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi, Erciyes Teknopark A.Ş arasında iyi niyet protokolü ile enerji tasarrufu konusunda yenilikçi projeler geliştirilmesi, asfalt, katı atık, geri dönüşüm vb. konularda yenilikçi projeler yapılması ve belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli kullanılması hakkında projeler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
(AÖ-Y)

12.05.2017 13:30:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de &quot;Sığınmacılara Yardım&quot; çalıştayı
YEREL

KAYSERİ'DE "SIĞINMACILARA YARDIM" ÇALIŞTAYI

Boğazlıyan Köy Muhtarları Kayseri Şekerdeki İstikrarın Devamını İstedi
YEREL

BOĞAZLIYAN KÖY MUHTARLARI KAYSERİ ŞEKERDEKİ İSTİKRARIN DEVAMINI İSTEDİ
Kayseri'de PKK/KCK operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE PKK/KCK OPERASYONU
Başkan Hiçyılmaz'dan Anneler Günü Mesajı
YEREL

BAŞKAN HİÇYILMAZ'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI
'Bana büyü yaptın' diyerek bir kişiyi öldüren sanığa 25 yıl hapis
YEREL

'BANA BÜYÜ YAPTIN' DİYEREK BİR KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIĞA 25 YIL HAPİS
Kayseri, Etnospor Festivali'nde
YEREL

KAYSERİ, ETNOSPOR FESTİVALİ'NDE
MHP İl Başkanı Baki Ersoy'dan Anneler Günü Mesajı
YEREL

MHP İL BAŞKANI BAKİ ERSOY'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Vali Kamçı'dan 'Anneler Günü' mesajı
YEREL

VALİ KAMÇI'DAN 'ANNELER GÜNÜ' MESAJI
FETÖ okulu yöneticisi 9 sanığa toplam 55 yıl hapis cezası
YEREL

FETÖ OKULU YÖNETİCİSİ 9 SANIĞA TOPLAM 55 YIL HAPİS CEZASI
Memur-Sen Engelliler Komisyonu İl Başkanı Hayriye Ayverdier:
YEREL

MEMUR-SEN ENGELLİLER KOMİSYONU İL BAŞKANI HAYRİYE AYVERDİER:
Kayseri'de asansör boşluğuna düşen işçi öldü
YEREL

KAYSERİ'DE ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
6. kattan asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
YEREL

6. KATTAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ
FETÖ okulu yöneticisi 9 sanığa toplam 56 yıl hapis cezası
YEREL

FETÖ OKULU YÖNETİCİSİ 9 SANIĞA TOPLAM 56 YIL HAPİS CEZASI
Sığınmacılar konusu masaya yatırıldı
YEREL

SIĞINMACILAR KONUSU MASAYA YATIRILDI
FETÖ'nün Anafen AŞ davasında karar
YEREL

FETÖ'NÜN ANAFEN AŞ DAVASINDA KARAR
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'dan Anneler Günü Mesajı
YEREL

KAYSERİ OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TAHİR NURSAÇAN'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Eczacı Odası'ndan &quot;Fotoğraf&quot; sergisi
YEREL

ECZACI ODASI'NDAN "FOTOĞRAF" SERGİSİ
Kayserigaz iç tesisat firmalarına eğitim verdi
YEREL

KAYSERİGAZ İÇ TESİSAT FİRMALARINA EĞİTİM VERDİ
Avrupa Günü Çocuk Film Gösterimi Etkinliği Gerçekleştirildi
YEREL

AVRUPA GÜNÜ ÇOCUK FİLM GÖSTERİMİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kayseri'de iş adamlarına FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE İŞ ADAMLARINA FETÖ/PDY OPERASYONU
Aşırı yıkanma alerjiyi tetikliyor!
YEREL

AŞIRI YIKANMA ALERJİYİ TETİKLİYOR!
Develi'de gençlerden örnek davranış
YEREL

DEVELİ'DE GENÇLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Engelliler Haftasında Melikgazi Belediyesine teşekkür ziyareti
YEREL

ENGELLİLER HAFTASINDA MELİKGAZİ BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor
TEKNOLOJİ

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Yok artık Tuncay Şanlı!