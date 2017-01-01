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Başkan Çolakbayrakdar, yeni çalışmalar için imza attı



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KAYSERİ (İHA) - Sosyal hizmetlere büyük önem veren Kocasinan Belediyesi, hizmet ağını ve kalitesini daha da artırmak için kamu, kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzalayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hemen ardından Erciyes Üniversitesi bünyesinde bulunan Erciyes Teknopark A.Ş ile araştırma, teknoloji ve yenilikçi faaliyetleri geliştirmek ve ülkenin teknolojik kalkınmasında rol üstlenmek için iyi niyet protokolü imzaladı.

Kocasinan Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza töreninin ilkine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç, öğretmen Devrim Tokat ve Tolga Yener katıldı. İki kurum arasında imzalanan protokole, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer imza attı.

İmzalanan protokole ilişkin konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililere daha iyi hizmet sunabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayarak, "Bölgemizde bulunan ailelerimizin eğitimleriyle ilgili 'Bilinçli birey, sağlıklı aile, ümitli gelecek' projeyi başlatıyoruz. Aile; toplumu oluşturan en temel unsurdur. Bundan dolayı daha bilinçli toplumlar oluşması ve aile bağlarının daha da güçlendirilmesi için bu tür eğitimlere önem veriyoruz. Özellikle hanım kardeşlerimizin eğitimlerle daha da bilinçlendirilmesine katkı sağlıyoruz" diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ve 'Halka hizmeti Hakka hizmet' olarak gören belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Şimdiden iş birliği protokolümüz şehrimize, Kocasinan'ımıza hayırlı uğurlu olsun" diyerek sözlerini noktaladı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer ise, Aile ve Sosyal Politikalarının temel vizyonu ve misyonu aile ve bireylere merhem olan bir kurum olduklarını ifade etti. Özer, "İl Müdürlüğü olarak uzman ekibimizle sahada çalışmaktayız. İmzaladığımız projemizle kadınlarımızın, aile yapısı ve sağlık konusunda daha da bilinçlendirilmesini sağlayacağız" dedi.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle imzaladığı bu protokolün hemen ardından yeni bir protokole de Erciyes Üniversitesi Rektörü Muhammet Güven ile imza attı. Protokol imza törenine, Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç, Erciyes Teknopark A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Doğan, Erciyes Teknopark A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan, Erciyes Teknopark A.Ş Genel Müdürü Bilgin Yazlık ve Proje Birim Koordinatörü Ali İhsan Yoğurt hazır bulundu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, üniversitenin en önemli görevinin şehirde bulunan kurumların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek olduğuna vurgu yaparak, "Bu kapsamda üniversite olarak kamu, kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yapmaktayız. Bu anlamda Erciyes Teknopark Kayseri için büyük bir değerdir. İki kurum arasındaki anlaşmamız şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Sosyal belediyeciliğin yanı sıra bilimsel projelerle fark yaratan gençlerin yanında olan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise "Bu anlaşmayı belediyenin yapmış olduğu faaliyetlerin, çağa uygun bir şekilde iyileştirilmesi noktasından atılmış bir adım olarak görüyorum. Anlaşmayla geri dönüşümle ilgili katı atık toplama sistemlerinin optimizasyonu üzerine çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda anlaşmamız Kocasinan'ımızın, Kayseri'mizin ve ülke ekonomisinin kalkınmasında büyük bir önem taşımaktadır" diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, "Bizler daha nitelikli ve teknolojiye dayalı ürünler üretilebilir ve bu ürünleri uluslararası standartlara taşıyabiliriz. Bu kapsamda sürdürülebilir işbirliği tesis etmek, ortak Ar-Ge projeleri geliştirmek, yürütmek ve başarılı projelerle ile ülkenin teknolojik kalkınmasında rol üstlenmek için Erciyes Teknopark A.Ş ile iyi niyet protokolü imzaladık. Bu iyi niyet işbirliğinin, sürekliliği ve nitelikli çalışmalar sağlaması temennisiyle hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi, Erciyes Teknopark A.Ş arasında iyi niyet protokolü ile enerji tasarrufu konusunda yenilikçi projeler geliştirilmesi, asfalt, katı atık, geri dönüşüm vb. konularda yenilikçi projeler yapılması ve belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli kullanılması hakkında projeler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

(AÖ-Y)



12.05.2017 13:30:20 TSI

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