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Vali Kamçı'dan 'Anneler Günü' mesajı



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KAYSERİ (İHA) - Vali Süleyman Kamçı, Anneler Günü mesajında, annelerin senede bir gün değil her zaman hatırlanması gerektiğini söyledi.

Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü'ne dair yazılı mesaj yayımlayan Vali Süleyman Kamçı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenmiş, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olan annelerimizin "Anneler Günü' nü kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.

Türlü fedakarlıklara ve zorluklara sabırla göğüs gererek, çocuğu için tüm benliğini ortaya koyan annelerimize ne kadar hizmet etsek azdır. İnsan; sevgiye, ahlaka, erdeme, iyiliğe dair bütün duygu ve düşüncelerinin temelini anneden alır. Anne sadece insanı dünyaya getiren bir varlık değil aynı zamanda insanın doğduğu andan itibaren hem koruyucusu, hem bakıcısı, hem de öğretmenidir.

Dinimizde "Cennet Annelerin Ayağı Altındadır" hadis-i şerifi ile Annelerimizin ne kadar yüksek bir mertebede olduğu belirtilmiş, onlara saygı ve sevgide kusur edilmemesi gerektiğine işaret edilmiştir.

Annelerimizi senede bir gün değil, ömrümüz boyunca, gücümüz yettiğince sevgi ve saygı ile kucaklamalıyız, ailelerimize, vatanımıza ve milletimize en iyi şekilde hizmet ederek onların emeklerine layık olduğumuzu ve yapılan bütün fedakarlıkların boşa gitmediğini göstererek onları gururlandırmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle başta bu ülkenin varlığı ve birliği için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin emaneti annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

(SK)



12.05.2017 13:37:00 TSI

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