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Düden Kavşağı hemzemin geçişi trafiğe kapanıyor



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ANTALYA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Düden Katlı Kavşak Projesi son etap çalışmaları kapsamında 15 Mayıs'tan itibaren Düden Katlı Kavşağı'nın hemzemin geçişleri trafiğe kapatılacak. Trafik alternatif güzergahlardan sağlanacak. Kepez Belediyesi önündeki ve Sakarya Bulvarı kesişimindeki tünel ve hemzemin çalışmalarında sona yaklaşırken, Yeşilırmak ve Kızılırmak caddelerini Düden Kavşağı altından bağlayacak son etap çalışmalarına da 15 Mayıs Pazartesi günü start veriliyor.

Yeşilırmak- Kızılırmak caddelerini Düden Kavşağı'nın altından tünelle bağlayacak çalışmalar kapsamında 1. etap ve 2. etap çalışmalarına ilave olarak; Kızılırmak Caddesi'nin 2757 Sokak ile Gazi Bulvarı arasında kalan kısmı ve Düden Katlı Kavşağı'nın hemzemin geçişleri 15 Mayıs Pazartesi gününden itibaren trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergahlar açıklandı

Katlı kavşak çalışmaları süresince şehir merkezinden Varsak istikametine gidecek olan araçlar, 2757 Sokak, 2814 Sokak ve Gazi Bulvarı Yan Yolu, 2202 Sokak, 2258 Sokak ve Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'ni kullanarak Yeşilırmak Caddesi'ne bağlanabilecekler.

Varsak istikametinden şehir merkezine gidecek olan araçlar ise 2452 Sokak, 2428 Sokak, Karayusuf Caddesi, Işık Caddesi, 2178 Sokak, Gazi Bulvarı Yan Yolu, 809 Sokak, 786 Sokak, 798 Sokak ve 805 Sokağı kullanarak Kızılırmak Caddesi'ne ulaşabilecek.

Batı istikametinden Varsak istikametine gidecek araçlar; Düden Katlı Kavşağı'nı kullanarak 2818 Sokak, 2753 Sokak, 2814 Sokak'tan, Gazi Bulvarı yan yoluna bağlanabilecek.

Şehir merkezinden batı istikametine gidecek araçlar ise Karacaoğlan Caddesi'ni kullanabilecekler. Halihazırda kullanılan alternatif güzergahlar son etap çalışmaları süresince de kullanılacaktır.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mağduriyet yaşanmaması ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması için vatandaşları bilgilendirme ve yönlendirme levhalarını dikkate almaları konusunda uyardı.



12.05.2017 13:38:59 TSI

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