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ATSO'DA özel entegrasyon hizmetleri ile ilgili seminer verildi

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:30
ATSO'DA özel entegrasyon hizmetleri ile ilgili seminer verildi
ATSO'DA özel entegrasyon hizmetleri ile ilgili seminer verildi

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından üyelere "e-fatura, e-defter ve e-arşiv" gibi " özel entegrasyon hizmetleri ile ilgili seminer verildi.
Gerçekleştirilen seminere yaklaşık 50 kişi katıldı. ATSO Genel Sekreteri Ali Şenol'un yaptığı seminerin sunumunu Emre Yelman yaptı. e-Fatura ile ilgili önemli bilgilerin verildiği seminerde katılımcıların soruları da cevaplandı. Seminerde konuşan Yelman, ihracat işlemlerinde 11 Temmuz 2017'den itibaren zorunlu olacak e- fatura sisteminin detaylarını anlatan Yelman, "e-Fatura uygulaması, taraflar arasında standart oluşturarak faturaların güvenli ve hatasız şekilde dolaşmasını sağlamak amacı ile T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından uygulamaya konmuştur. Bu uygulama, kağıt faturalarınızın elektronik ortamda oluşturulması ve gönderilmesini sağlar ve kağıt fatura ile birebir aynı hukuki niteliklere sahiptir" dedi.
Yelman 'e- arşiv ve e-defter' uygulamalarına da değindiği seminerde şunları söyledi:
"e-Arşiv uygulaması, faturalarınızın e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere ve son kullanıcılara, elektronik ortam aracılığıyla gönderilmesini sağlayan uygulamadır. e-arşiv uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin öncelikle e-Faturaya kayıtlı olması gerekmektedir. e-Defter uygulaması, Türk Ticaret ve Vergi Usul Kanunları kapsamında tutulması zorunlu defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, saklanması ve ibraz edilmesini sağlama hizmetidir."
(GC-

12.05.2017 13:39:12 TSI
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