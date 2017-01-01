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Hekimhan'da THM konseri



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından ilçelerde düzenlenen konserlerin son durağı Hekimhan İlçesi oldu.

İnönü Üniversitesi ve ilçe belediyelerinin ortaklaşa düzenlediği Türk Halk Müziği konserlerinin sonuncusu Hekimhan ilçesinde gerçekleştirildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren konser halk tarafından büyük beğeni topladı.

Konser sonunda Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğlu, koro Şefi Dr.Sinan Haşhaş ve Konservatuvar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ünal İmik'e plaket takdim etti.

(CÖ-SD-Y)



12.05.2017 13:39:54 TSI

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