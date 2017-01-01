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Milletvekili Ilıcalı: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"



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ERZURUM (İHA) - Geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan sanatçı İbrahim Erkal tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'da önceki gün beyin ölümü gerçekleşen İbrahim Erkal'ın ölümüne duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Erkal'ın vefatı sevenlerini ve hemşehrilerini yasa boğdu. Dün öğle saatlerinde, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi' ne ziyarette bulunarak Erkal'ın durumu hakkında bilgi almıştı. Ilıcalı, salı günü beyin ölümü gerçekleşen ses sanatçısı İbrahim Erkal'ın dün akşam kalbinin durduğunu belirterek duyduğu üzüntüyü "Değerli sanatçımız, hemşehrimiz, İbrahim Erkal'ı en son yoğun bakımda ziyaret ettim. Daha önce beyin ölümünün gerçekleştiğini biliyoruz, bundan sonra geri dönüşün olmadığı konusunda, bir kez daha Sağlık Bakanımız Recep Akdağ ile birlikte gerçekleştirdiğimiz hastane ziyaretimizde, doktorlarımız tarafından bilgilendirildik. Akşam saatlerinde de İbrahim Erkal'ın vefatını derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Türkiye büyük bir değerini kaybetti. İbrahim Erkal; hem ülkemiz hem Erzurum adına çok değerli, vefalı bir sanat insanımız idi. Buradan değerli dostumun, kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Erzurumlu hemşehrilerime, sabır ve başsağlığı diliyorum" cümleleriyle dile getirdi.



(ÖB-ÖB-Y)



12.05.2017 13:43:42 TSI

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