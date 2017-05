YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çipan: "Annelerimize saygı ve hürmet göstermek ahlaki bir yükümlülüktür"

Çipan: "Annelerimize saygı ve hürmet göstermek ahlaki bir yükümlülüktür"



KONYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, "Annelerimize saygı ve hürmet göstermek her bir ülkücünün hali hazırda olması gereken ahlaki birer yükümlülüktür" dedi.

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan yaptığı açıklamada, başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların Anneler Gününü kutladı. Çipan, "Ol deyince olduran yüce Allah'ın yaratma özelliğine vasıta olan, bizleri yetiştiren, büyüten, vefakâr ve merhamet sahibi, kusurlarımızı görmezden gelen, şefkat timsali annelerimizin ve bilhassa taşıdıkları vatan millet yükü karşısında dimdik duran şehit annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Değerlerini bir güne sığdıramayacağımız, en başta kadın olan baş tacı annelerimizin bu gününü vesile sayıp hemen hemen her gün karşımıza çıkan, kadının fiili veya psikolojik şiddete maruz kalması konusuna da değinerek, bunun ne Türk'ün töresinde nede kadına en güzel değeri veren İslam dininde hiçbir yeri olmadığını belirtmek isterim. Âlemlerin Peygamber'i Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimiz hadisi şeriflerinde, cennet annelerin ayakları altındadır demiştir. Türk töresinde kadının yeri gerek devlet yönetiminde gerekse askeri işlerde de söz sahibi olduğu görülmektedir. Ülkücü hareket olarak, Türk İslam ülküsünde belirtildiği üzere annelerimize saygı ve hürmet göstermek her bir ülkücünün hali hazırda olması gereken ahlaki birer yükümlülüktür. Bu vesileyle tüm annelerimiz Anneler Gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.

(İHA-İP-Y)



12.05.2017 13:45:37 TSI

NNNN