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Çipan: "Annelerimize saygı ve hürmet göstermek ahlaki bir yükümlülüktür"

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:37
Çipan: "Annelerimize saygı ve hürmet göstermek ahlaki bir yükümlülüktür"

KONYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, "Annelerimize saygı ve hürmet göstermek her bir ülkücünün hali hazırda olması gereken ahlaki birer yükümlülüktür" dedi.
MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan yaptığı açıklamada, başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların Anneler Gününü kutladı. Çipan, "Ol deyince olduran yüce Allah'ın yaratma özelliğine vasıta olan, bizleri yetiştiren, büyüten, vefakâr ve merhamet sahibi, kusurlarımızı görmezden gelen, şefkat timsali annelerimizin ve bilhassa taşıdıkları vatan millet yükü karşısında dimdik duran şehit annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Değerlerini bir güne sığdıramayacağımız, en başta kadın olan baş tacı annelerimizin bu gününü vesile sayıp hemen hemen her gün karşımıza çıkan, kadının fiili veya psikolojik şiddete maruz kalması konusuna da değinerek, bunun ne Türk'ün töresinde nede kadına en güzel değeri veren İslam dininde hiçbir yeri olmadığını belirtmek isterim. Âlemlerin Peygamber'i Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimiz hadisi şeriflerinde, cennet annelerin ayakları altındadır demiştir. Türk töresinde kadının yeri gerek devlet yönetiminde gerekse askeri işlerde de söz sahibi olduğu görülmektedir. Ülkücü hareket olarak, Türk İslam ülküsünde belirtildiği üzere annelerimize saygı ve hürmet göstermek her bir ülkücünün hali hazırda olması gereken ahlaki birer yükümlülüktür. Bu vesileyle tüm annelerimiz Anneler Gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.
(İHA-İP-Y)

12.05.2017 13:45:37 TSI
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