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Esnaf başkanları maden ocağında -350'ye indi

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:38
Esnaf başkanları maden ocağında -350'ye indi
Esnaf başkanları maden ocağında -350'ye indi

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Türkiye 32. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Bölge Başkanı Mehmet Azman esnaf başkanları ile birlikte maden ocağının-320 kotuna inerek incelemelerde bulundu.
32. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Bölge Başkanı Mehmet Azman, Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Kemal Çam ile birlikte TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağına indi. TTK yetkilileri maden ocağının -320 kotuna inerek maden işçilerinin çalışma koşullarını yerine inceleme fırsatı buldu. TESKOMB 32 Bölge Birliği Başkanı Mehmet Azman, maden ocağında yaptıkları gezi ve inceleme neticesinde maden işçilerinin dünyanın en zor ve tehlikeli işini yaptıklarına bir kez daha şahit olduklarını söyledi. Azman açıklamasında "Bu gün Zonguldak Esnaf Odaları Başkanımız ve Alaplı Esnaf Kefalet Kooperatifi başkanımız ile Üzülmez Maden Ocağı'nda incelemelerde bulundu. Maden ocağı yetkililerinden kömür üretimi hakkında bilgiler aldık. Aynı zamanda maden işçisi kardeşlerimizin ne kadar zor şartlar altında kömür üretimi yapmaya çalıştıklarını gördük. Tüm madenci kardeşlerimize kolaylıklar ve kazasız belasız çalışmalar diledik" dedi.
Azman ve beraberindekiler gezi sonrası maden ocağı önünde toplu fotoğraf çektirdi.
(VK-İÇ)

12.05.2017 13:46:35 TSI
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