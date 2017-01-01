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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kars'a geliyor



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir takım toplantılara katılmak üzere yarın Kars'a gelecek.

Harakani Havaalanı'nda Vali Rahmi Doğan, tarafından karşılanacak olan Bakan Soylu, buradan Valiliğe geçecek. Soylu'nun valilikte güvenlik toplantısı yapacak. Bakan Süleyman Soylu'ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'ta eşlik edecek.

Vali Rahmi Doğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kars'ta güvenlik toplantısına katılacağını söyledi.

Doğan, " Bakan Bey biliyorsunuz güvenlik toplantıları yapıyor. Hafta sonları da genelde Doğu ve Güneydoğu'daki illerde geçiriyor. Bu hafta da ilimize teşrif edecek. Sabah 09.00 gibi gelecek. Burada bir güvenlik toplantısı yapacağız. Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü de kendisiyle birlikte geliyorlar. Sabah güvenlik toplantısından sonrada muhtarlarımızla bir toplantı yapacağız. Buradan başka bir ilimize geçecek. Yarınki hazırlıklarımızı yaptık. Sayın bakanımızı bekliyoruz" dedi.

(IÇ-AA-Y)



12.05.2017 13:47:59 TSI

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