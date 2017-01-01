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Hanönü 'de Kan Bağışı kampanyasına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Emre Yılmaz

KASTAMONU (İHA) - Türk Kızılay'ı Hanönü Şubesi tarafından ilçede kan bağışı kampanyası düzelendi.

Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi Kan Bağışı Kulübü ile Türk Kızılay'ı Hanönü Şubesi işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına ilçe halkı büyük ilgi gösterdi.

Hanönü Atatürk Meydanında Türk Kızılayı kan bağışı aracında düzenlenen etkinliğe tüm kamu çalışanları, esnaflar, Belediyede çalışan personel ve vatandaşlar tarafından kan bağışında bulunuldu.

(EY-İÇ)



12.05.2017 13:49:15 TSI

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