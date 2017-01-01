ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akçakale vizyon projelerle geleceğe yürüyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:41
Akçakale vizyon projelerle geleceğe yürüyor
Akçakale vizyon projelerle geleceğe yürüyor
- Belediye hizmet binası, engelliler merkezi ve kreşin temeli törenle atıldı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediyesi, kente çağdaş bir görünüm kazandıracak vizyon projelerinden belediye hizmet binası, engelliler merkezi ve kreşin temelini görkemli bir törenle attı.
Modern kentleşme yolunda büyük projeler geliştiren Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, ilçeyi geleceğe taşıyacak projeleri tek tek hayata geçiriyor. Kültür merkezi inşaatının büyük bir hızla ilerlediği ilçede, belediye hizmet binası, engelliler merkezi ve kreş projelerine, geniş bir katılımla gerçekleşen temel atma töreniyle start verildi. Törene Şanlıurfa Vali Yardımcısı Fatih Çelikkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Akçakale'nin yeni yüzü
Törende konuşan Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, sözlerine, temel atma töreninde kendilerini yalnız bırakmayan konuklarına teşekkür ederek başladı. Ayhan, temelini attıkları tesislerin Akçakale'nin yeni yüzü olacağını belirtti.
Akçakale'ye yakışır bir hizmet binası olacak
Halka daha sağlıklı bir ortamda hizmet edebilmek için yeni bir hizmet binası yapılması gerektiğine karar verdiklerini, hemen proje çalışmalarına başladıklarını ifade eden Ayhan, "Yeni hizmet binamızın projesi, uzun vadeli düşünülerek hazırlandı. Akçakale'ye yakışır bir bina olması için çok titiz davranıldı. 4 bin 600 metrekare alan üzerine inşa edilecek hizmet binamız, her katı bin 200 metre kare olmak üzere bodrum, artı 3 kattan oluşacak" dedi.
Akçakale'nin uzun vadede ihtiyaçlarını karşılayacak binanın, engelli vatandaşlara da hizmet verecek şekilde tasarlandığını kaydeden Ayhan, "Engelli vatandaşlarımız, bina giriş ve çıkışları ile bina içerisinde tüm işlerini kolayca hareket ederek yapabilecekler" diye konuştu.
Engellilere büyük hizmet
Temelini attıkları tesislerden birinin de engelliler merkezi olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, engelli vatandaşların bu merkezde, eğlenme, dinlenme ve öğrenme imkanı bulabileceğini kaydetti. Göreve geldiği dönemde ilçede yaşayan engelli vatandaşlara bir söz verdiğini, artık bu sözü de yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ayhan, "Nüfusu 105 bin olan ilçemizde, 115 bin de Suriyeliyi misafir ediyoruz. Nüfus arttıkça ihtiyaçlar da artıyor. Ne kadar hizmet üretirsek üretelim, bu ihtiyaçlar hiçbir zaman bitmeyecek. Engelliler merkezini de ilçemiz için önemli bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Bu projemiz tamamlandığında, engelli vatandaşlarımız gönüllerince eğlenebilecekleri, dinlenebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir mekan kazanmış olacak" ifadelerini kullandı.
Çalışan annelerin kreş sorununa çözüm
Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, temeli atılan bir diğer proje olan kreşin de ilçe için acil ihtiyaç olduğunu söyledi. Ayhan, "İlçemizde çalışan kadınların en önemli sorunu kreş eksikliği. Bunun çözümü için gerekli adımları attık ve kreş projesini hazırladık, bugün de temelini atıyoruz. Kreş konusunda çok iddialıyız. Bin 600 metrekare alan üzerine inşa edilecek kreşimiz, 500 metrekare bina oturumu ile 3 kattan oluşacak. Kreşte tiyatro salonu, oyun, uyku, faaliyet, müzik ve resim odaları bulunacak. Açacağımız kreşte 3-6 yaş arası çocuklar, oturmasını, kalkmasını, yemek yemesini, Kur'an okumasını öğrenecekler ve okula hazır hale gelecekler. Bu üç projemiz de şimdiden halkımıza hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
Belediyeden polis ve jandarmaya 2 araç
Törende ayrıca, Akçakale Belediyesinin, ilçenin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis ettiği 2 araç teslim edildi. Şanlıurfa Vali Yardımcısı Fatih Çelikkaya, törenin son bölümünde, kurumlara yapılan araç tahsislerinden dolayı Başkan Ayhan'a plaket verdi.
(Şİ-SD-Y)

12.05.2017 13:50:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hastaneden korkan çocuklara sanatsal terapi
YEREL

HASTANEDEN KORKAN ÇOCUKLARA SANATSAL TERAPİ
Şanlıurfalı çocuk ve gençler için oyun dünyası
YEREL

ŞANLIURFALI ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN OYUN DÜNYASI
Şanlıurfa Asri Aile Mezarlığında yeni düzenleme
YEREL

ŞANLIURFA ASRİ AİLE MEZARLIĞINDA YENİ DÜZENLEME
Şanlıurfa'da elektrik kesintisi
YEREL

ŞANLIURFA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Altuntaş, Muay Thai dünya üçüncüsü oldu
YEREL

ALTUNTAŞ, MUAY THAİ DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
AK Parti Harran İlçe Yürütme Kurulu toplandı
YEREL

AK PARTİ HARRAN İLÇE YÜRÜTME KURULU TOPLANDI
Çivi ile telin aşkı Piazza'da sergileniyor
YEREL

ÇİVİ İLE TELİN AŞKI PİAZZA'DA SERGİLENİYOR
Demirkol, Veysel Karani mahallesinde incelemede bulundu
YEREL

DEMİRKOL, VEYSEL KARANİ MAHALLESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Engelli çocuklar gönüllerince eğlendi
YEREL

ENGELLİ ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
Bozova spor kompleksi açılıyor
YEREL

BOZOVA SPOR KOMPLEKSİ AÇILIYOR
Siverek'te vatandaşlar kan bağışına yoğun ilgi gösterdi
YEREL

SİVEREK'TE VATANDAŞLAR KAN BAĞIŞINA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Engelli öğrencilerden Tipioğlu'na ziyaret
YEREL

ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN TİPİOĞLU'NA ZİYARET
Şanlıurfa'da Engelliler Haftası kutlandı
YEREL

ŞANLIURFA'DA ENGELLİLER HAFTASI KUTLANDI
Şanlıurfa, teniste uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacak
YEREL

ŞANLIURFA, TENİSTE ULUSLARARASI TURNUVALARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Vali Tuna, &quot;Kudüs semalarında ezanları susturmayacağız&quot;
YEREL

VALİ TUNA, "KUDÜS SEMALARINDA EZANLARI SUSTURMAYACAĞIZ"
Demirkol,&quot;Şanlıurfa birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin başkentidir&quot;
YEREL

DEMİRKOL,"ŞANLIURFA BİRLİĞİN, BERABERLİĞİN VE KARDEŞLİĞİN BAŞKENTİDİR"
Harran'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
YEREL

HARRAN'DA TÜBİTAK BİLİM FUARI AÇILDI
Siverek'te engelliler sergi açtı
YEREL

SİVEREK'TE ENGELLİLER SERGİ AÇTI
Siverek Kültür Merkezinin temeli atıldı
YEREL

SİVEREK KÜLTÜR MERKEZİNİN TEMELİ ATILDI
Kültür Evi inşaatında sona yaklaşıldı
YEREL

KÜLTÜR EVİ İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILDI
Anaokulları bahar şenliğinde buluştu
YEREL

ANAOKULLARI BAHAR ŞENLİĞİNDE BULUŞTU
Medeniyetler Beşiği Ortadoğu Sempozyumu
YEREL

MEDENİYETLER BEŞİĞİ ORTADOĞU SEMPOZYUMU
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor
TEKNOLOJİ

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Yok artık Tuncay Şanlı!