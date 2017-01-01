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Akçakale vizyon projelerle geleceğe yürüyor

- Belediye hizmet binası, engelliler merkezi ve kreşin temeli törenle atıldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediyesi, kente çağdaş bir görünüm kazandıracak vizyon projelerinden belediye hizmet binası, engelliler merkezi ve kreşin temelini görkemli bir törenle attı.

Modern kentleşme yolunda büyük projeler geliştiren Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, ilçeyi geleceğe taşıyacak projeleri tek tek hayata geçiriyor. Kültür merkezi inşaatının büyük bir hızla ilerlediği ilçede, belediye hizmet binası, engelliler merkezi ve kreş projelerine, geniş bir katılımla gerçekleşen temel atma töreniyle start verildi. Törene Şanlıurfa Vali Yardımcısı Fatih Çelikkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Akçakale'nin yeni yüzü

Törende konuşan Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, sözlerine, temel atma töreninde kendilerini yalnız bırakmayan konuklarına teşekkür ederek başladı. Ayhan, temelini attıkları tesislerin Akçakale'nin yeni yüzü olacağını belirtti.

Akçakale'ye yakışır bir hizmet binası olacak

Halka daha sağlıklı bir ortamda hizmet edebilmek için yeni bir hizmet binası yapılması gerektiğine karar verdiklerini, hemen proje çalışmalarına başladıklarını ifade eden Ayhan, "Yeni hizmet binamızın projesi, uzun vadeli düşünülerek hazırlandı. Akçakale'ye yakışır bir bina olması için çok titiz davranıldı. 4 bin 600 metrekare alan üzerine inşa edilecek hizmet binamız, her katı bin 200 metre kare olmak üzere bodrum, artı 3 kattan oluşacak" dedi.

Akçakale'nin uzun vadede ihtiyaçlarını karşılayacak binanın, engelli vatandaşlara da hizmet verecek şekilde tasarlandığını kaydeden Ayhan, "Engelli vatandaşlarımız, bina giriş ve çıkışları ile bina içerisinde tüm işlerini kolayca hareket ederek yapabilecekler" diye konuştu.

Engellilere büyük hizmet

Temelini attıkları tesislerden birinin de engelliler merkezi olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, engelli vatandaşların bu merkezde, eğlenme, dinlenme ve öğrenme imkanı bulabileceğini kaydetti. Göreve geldiği dönemde ilçede yaşayan engelli vatandaşlara bir söz verdiğini, artık bu sözü de yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ayhan, "Nüfusu 105 bin olan ilçemizde, 115 bin de Suriyeliyi misafir ediyoruz. Nüfus arttıkça ihtiyaçlar da artıyor. Ne kadar hizmet üretirsek üretelim, bu ihtiyaçlar hiçbir zaman bitmeyecek. Engelliler merkezini de ilçemiz için önemli bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Bu projemiz tamamlandığında, engelli vatandaşlarımız gönüllerince eğlenebilecekleri, dinlenebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir mekan kazanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Çalışan annelerin kreş sorununa çözüm

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, temeli atılan bir diğer proje olan kreşin de ilçe için acil ihtiyaç olduğunu söyledi. Ayhan, "İlçemizde çalışan kadınların en önemli sorunu kreş eksikliği. Bunun çözümü için gerekli adımları attık ve kreş projesini hazırladık, bugün de temelini atıyoruz. Kreş konusunda çok iddialıyız. Bin 600 metrekare alan üzerine inşa edilecek kreşimiz, 500 metrekare bina oturumu ile 3 kattan oluşacak. Kreşte tiyatro salonu, oyun, uyku, faaliyet, müzik ve resim odaları bulunacak. Açacağımız kreşte 3-6 yaş arası çocuklar, oturmasını, kalkmasını, yemek yemesini, Kur'an okumasını öğrenecekler ve okula hazır hale gelecekler. Bu üç projemiz de şimdiden halkımıza hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Belediyeden polis ve jandarmaya 2 araç

Törende ayrıca, Akçakale Belediyesinin, ilçenin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis ettiği 2 araç teslim edildi. Şanlıurfa Vali Yardımcısı Fatih Çelikkaya, törenin son bölümünde, kurumlara yapılan araç tahsislerinden dolayı Başkan Ayhan'a plaket verdi.

(Şİ-SD-Y)



12.05.2017 13:50:24 TSI

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