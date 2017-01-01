YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Dağlı ve Başkan Keleş festival alındaki stantları gezdi

Vali Dağlı ve Başkan Keleş festival alındaki stantları gezdi



(Fotoğraflı)



Ali Osman Çatana

DÜZCE (İHA) - Düzce Otları Tyche Bereket Festivali Anıtpark'taki etkinliklerle başladı.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri tarafından organize edilen Düzce Otları Tyche Bereket Festivali Anıtpark'ta başladı. 3 gün sürecek festivalde, Düzce'nin otları tanıtılacak. Anıtpak'ta yapılan etkinliklere Vali Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Mehmet Keleş ile protokol üyeleri katıldı. Vali Dağlı ve Başkan keleş stantları gezerek Düzce otları ile yapılan yemek ve ürünleri incelediler.

Vali Dağlı, Düzce'nin ot ve yemek kültürü bakımından çok zengin oluğunu söylerken, festivale önümüzdeki yıllarda başka illerden konukların da davet edileceğini belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Keleş de, festivalin her geçen gün daha profesyonelleştiğini ifade ederek, asıl hedefin Düzce'nin zenginliğini tüm Türkiye'ye sunmak olduğunu vurguladı.

Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ulviye Dikmen ise, bu festivalin gerçekleşmesinde emek sarf eden "Düzceli kızlarım" dediği kadınlara teşekkür etti.

(AOÇ-AY)



12.05.2017 13:53:05 TSI

NNNN

