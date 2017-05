YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekirdağ'da 'Balkan Kültür Şenliği' düzenlendi

Tekirdağ'da 'Balkan Kültür Şenliği' düzenlendi



Yakup Güler

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi iş birliğinde Süleymanpaşa ilçesinde Balkan Kültür Şenliği düzenlendi.

Ticaret Meydanında düzenlenen etkinliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Çiğdem Tarar ile Trakya'da yaşayan göçmen vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, "Göçmenler geçmişte çok zorluklar yaşadı ama ne olursa olsun her zaman kardeş gibi bir arada oldular. Atalarımız Balkanlar'da büyük zorluklar ile karşılaştılar bu yüzden topraklarından ayrılarak Türkiye'ye göç ettiler. Balkan Türkleri elveda demeden ayrıldılar ata topraklarından. Direndiler, yardım beklediler, kanları pahasına topraklarını korudular. Çaresiz kaldıkları için ana vatanlarından göç ettiler. Gittikleri yerlerde bazı yerler küçümsedi onları. Kimisi Bulgar dedi, kimisi Hüsmen Aga diye küçümsedi. Atalarımızla her zaman gurur duyduk. Her zaman hazır ve iradeliyiz. Bizler barış için sevgi ve dostluk için varız. Bizler kardeşiz ve bugün düzenlediğimiz Balkan Kültür Şenliği onun göstergesidir. Bizler bir olacağız, birlik olacağız kardeş olacağız. Barışı ülkemizde ve dünyada sağlayacağız. Göçmenler ülkemizin eşit bireyleridir. Göçmenlerin yaşadığı yoğun yerler arasında Yunanistan, Arnavutluk, Saraybosna, Hırvatistan, Makedonya, Bosna Hersek, Romanya ve Bulgaristan gelmektedir. Burada yaşayan göçmenler arasında dil birliği ve kültürel yakınlık bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün konuşmasının ardından, göçmen derneklerinin üyelerinden oluşan halk oyunları ekibi ve göçmen vatandaşlar tarafından Balkan Halk Oyunları oynandı. Şenlik, göçmen vatandaşların kültürünü yansıtan, yiyecek, giyecek ve yöresel objelerin sergilendiği stantlar ve çeşitli etkinliklerle iki gün boyunca devam edecek.

12.05.2017 13:53:28 TSI

