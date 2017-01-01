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Şanlıurfa Asri Aile Mezarlığında yeni düzenleme



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan Asri Aile Mezarlığında yapılan düzenlemeler tamamlandı.

Eski mezarlıkta defin için yer kalmaması sebebiyle Yeni Asri Aile mezarlıkta yapılan düzenlemeler tamamlandı. Düzenlemelerde, mezarlık içerisinde mezar yapı işlerinin daha iyi ve sağlıklı yapılabilmesi amacıyla taş ustaları için 200 metrekarelik iş yeri yapımı da gerçekleşti. Eski mezarlıkta küçük kulübelerde hizmet veren taş ustalarına 50 metrekare kapalı, 150 metrekare açık alan olmak üzere daha ferah bir ortama kavuştu. Asri Aile mezarlığında ara yollar ve çevre yolları asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Mezarlık içerisinde bulunan cami, morg, cenaze yıkama imkanıyla Şanlıurfalılara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile mezarlık arasında ulaşımı sağlamak üzere sabah ve akşam otobüs seferleri düzenliyor.

Şanlıurfalılara her alanda hizmet veren Büyükşehir Belediyesinin mezarlık işleriyle de en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Çiftçi, Asri Mezarlıktaki çalışmaların sona gelindiğini belirtti.

(Şİ-SD-Y)



12.05.2017 13:54:06 TSI

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