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Türk dünyasının 21. ödül buluşması Ahlat'ta yapılacak



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfının (TÜRKSAV) 21. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri töreni bu yıl Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılacak.

Ödül töreni, 12-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ahlat Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde yapılacak. TÜRKSAV'dan yapılan açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödül programının yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerine yer verilecek. Bu yılki kültürel etkinlikler içerisinde Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği ile ortaklaşa 'Milli Mimari ve Ahlat'ta Türk Damgaları Sempozyumu' planlanmış bulunuyor. Bunun yanı sıra TÜRKSAV'ın Ahlat teması ağırlıklı resim sergisi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Ahlat Özel Kuyud-ı Kadime Arşivi Sergisi de yer alacak. Hükümet çevrelerinden, kültür ve sanat dünyasından ve Türkiye dışından katılımcıların da beklendiği programlarda, Türk dünyasının kültür zenginliklerinin öne çıkarılması hedeflenmektedir" denildi.

(SAD-MSA-Y)



12.05.2017 13:55:18 TSI

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