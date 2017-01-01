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Kurşunlu Han esnafı iş yerlerini istiyor



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde tarihi Uzun Çarşı'da bulunan Kurşunlu Han esnafı, 4 yıl önce gerçekleştirilen restorasyonun ardından iş yerlerinin kendilerine geri verilmemesine tepki gösterdi.

Restorasyon öncesinde uzun yıllardır esnaflık yapan 30 iş yeri işletmecisi, iş yerlerinin tekrar kendilerine verilmesini istedi.

Esnaf adına konuşan Mehmet Kadir Yitik, Kurşunlu Han'ın 4 yıl önce tadilata girdiğini ve tadilat sonrasında iş yerlerinin kendilerine verilmediğini söyledi. Esnafın mağdur olduğunu söyleyen Yitik, "Kurşunlu Han 4 yıl önce tadilata girdi. Valilik bize restore edeceklerine dair resmi kağıt verdiler. Biz yedi gün içerisinde boşaltıp teslim ettik. Şuan restore bitti 4 yıldır esnaf işsiz ve mağdur. Şuan ihaleye açılıyor. Restore edildikten sonra bizim belirlediğimiz işleri yapıp sizlere tekrar verilecek diye. Ama şimdi yok diyorlar. İhaleye girip alın diyorlar" dedi.

(BGY-Y)



12.05.2017 13:57:21 TSI

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