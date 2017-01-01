ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kurşunlu Han esnafı iş yerlerini istiyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:48
Kurşunlu Han esnafı iş yerlerini istiyor
Kurşunlu Han esnafı iş yerlerini istiyor

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde tarihi Uzun Çarşı'da bulunan Kurşunlu Han esnafı, 4 yıl önce gerçekleştirilen restorasyonun ardından iş yerlerinin kendilerine geri verilmemesine tepki gösterdi.
Restorasyon öncesinde uzun yıllardır esnaflık yapan 30 iş yeri işletmecisi, iş yerlerinin tekrar kendilerine verilmesini istedi.
Esnaf adına konuşan Mehmet Kadir Yitik, Kurşunlu Han'ın 4 yıl önce tadilata girdiğini ve tadilat sonrasında iş yerlerinin kendilerine verilmediğini söyledi. Esnafın mağdur olduğunu söyleyen Yitik, "Kurşunlu Han 4 yıl önce tadilata girdi. Valilik bize restore edeceklerine dair resmi kağıt verdiler. Biz yedi gün içerisinde boşaltıp teslim ettik. Şuan restore bitti 4 yıldır esnaf işsiz ve mağdur. Şuan ihaleye açılıyor. Restore edildikten sonra bizim belirlediğimiz işleri yapıp sizlere tekrar verilecek diye. Ama şimdi yok diyorlar. İhaleye girip alın diyorlar" dedi.
(BGY-Y)

12.05.2017 13:57:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yayladağı'nda Çiftçiler Günü etkinliği
YEREL

YAYLADAĞI'NDA ÇİFTÇİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Üniversite öğrencileri sahil temizliği yaptı
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SAHİL TEMİZLİĞİ YAPTI
Hatay'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL

HATAY'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Hatay EXPO 2021 için imzalar atıldı
YEREL

HATAY EXPO 2021 İÇİN İMZALAR ATILDI

Reyhanlı'daki bombalı saldırılar
YEREL

REYHANLI'DAKİ BOMBALI SALDIRILAR
El Bab gazisi ameliyat oldu
YEREL

EL BAB GAZİSİ AMELİYAT OLDU
Türkiye'den Bab'a sağlık hizmeti
YEREL

TÜRKİYE'DEN BAB'A SAĞLIK HİZMETİ
60 yıllık şoförsün' dediler plaket ve hediye verdiler
YEREL

60 YILLIK ŞOFÖRSÜN' DEDİLER PLAKET VE HEDİYE VERDİLER
Hemşireler tükenmişlik sendromu yaşıyor
YEREL

HEMŞİRELER TÜKENMİŞLİK SENDROMU YAŞIYOR
Suriye'ye insani yardımlar
YEREL

SURİYE'YE İNSANİ YARDIMLAR

Suriyeli sığınmacıların çocukları aşılanıyor
YEREL

SURİYELİ SIĞINMACILARIN ÇOCUKLARI AŞILANIYOR
Samandağ Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş bir meslekleri yaşatıyor
YEREL

SAMANDAĞ BELEDİYESİ, UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR MESLEKLERİ YAŞATIYOR
EXPO heyeti Hatay'da incelemelerde bulundu
YEREL

EXPO HEYETİ HATAY'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
EXPO 2021 Heyeti Hatay'da
YEREL

EXPO 2021 HEYETİ HATAY'DA
İlkokul öğrencilerine balık-ekmek dağıtıldı
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE BALIK-EKMEK DAĞITILDI
Şehit İtfaiyeci Mehmet Kapucu'nun ismi sokakta yaşatılacak
YEREL

ŞEHİT İTFAİYECİ MEHMET KAPUCU'NUN İSMİ SOKAKTA YAŞATILACAK
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor
TEKNOLOJİ

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Yok artık Tuncay Şanlı!