YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeşil-beyazlı okçular Antalya yolcusu

Yeşil-beyazlı okçular Antalya yolcusu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Kadetler Okçuluk Yarışması resmi antrenman ve malzeme kontrolüyle başladı. 71 kulüpten toplam 432 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilecek olan yarışlarda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına 10 sporcu derece için mücadele edecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Kadetler Okçuluk Yarışması, Antalya'da 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde yapılan resmi antrenman ve malzeme kontrolüyle başladı. 11-14 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan yarışlarda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına 10 sporcu hedefi vurmak için ter dökecek. Yarışlarda sporculara başarılar dileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "Okçuluk branşında kulübümüzü ve şehrimizi başarıyla temsil eden sporcularımızın Antalya'da düzenlenen yarışlarda da güzel sonuçlar kazanacağına inanıyorum. Bu anlamda 11-14 Mayıs arasında gerçekleştirilen yarışlarda sporcularımıza Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesi olarak başarılar diliyoruz" dedi.

(ÖND-Y)



12.05.2017 13:59:49 TSI

NNNN

