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Hürriyet okulundan görsel eserler

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:52
Hürriyet okulundan görsel eserler
Hürriyet okulundan görsel eserler

(Fotoğraflı)

DÜZCE (İHA) - Düzce Hürriyet Ortaokulu tarafından Düzce Belediyesi Ogün Danış sergi salonunda 'Görsel Sanatlar Sergisi' açıldı. Sergi iki gün boyunca gezilebilecek.
Hürriyet Ortaokulu her yıl gerçekleştirdiği yıl sonu sergisinin bu yıl ki temasını görsel sanatlar üzerine yaptı. Düzce Belediyesi Ogün Danış sergi salonundaki sergide yaklaşık 300 eser yer alıyor. Hürriyet ortaokul öğrencileri tarafından yapılan sulu boya, ahşap, seramik resim ve motifler sergiyi gezenlerin büyük ilgisini çekiyor. Sergi hafta sonu açık kalacak.
(AY)

12.05.2017 14:01:39 TSI
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