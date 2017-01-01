Ordu dereleri ıslah ediliyor
- Hemen her yağışta taşan ve sel ve taşkınlara sebep olan derelerin ıslah edilmesi çalışmaları sürüyor
(Fotoğraflı)
Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 75. Şube Müdürlüğü, son yıllarda Ordu il genelindeki derelerin ıslah çalışmalarına ağırlık verdi.
Hemen her yağışta taşan ve sel ve taşkınlara sebep olan derelerin ıslah edilmesi çalışmaları son yıllarda hızla sürüyor. Kilometrelerce uzunluktaki ırmak ve derelerin etrafa zarar vermemesi için istinat duvarları inşa edilmesi ve dere içlerinin temizlenmesi çalışmaları için 2017 yılında 14 milyon lira harcama yapılacak.
DSİ 75. Şube Müdürlüğü tarafından halen Ordu'nun derelerinde sürdürülen taşkın ve su baskınlarından korunmaya yönelik çalışmaları şöyle:
"Ünye: Gölevi, Göbü ve Göbünalcı Mahalle arazilerinin Curi Deresi taşkın ve kıyı oyuntususunda korunması, Ünye İlçe merkezinin Tabakhane Deresi taşkınlarından korunması (4. kısım) inşaatı, Ünye Gürecülü Mahallesi'nin Döşemedibi Deresi 2. Kısım
Mesudiye: Melet Irmağı 2. kısım inşaatı
Çatalpınar: Keş Deresi taşkınlarından korunması inşaatı
Kumru: Demircili Mahallesi Elekçi Irmağı, Karaçalı (Dereboğazı) ve Akçadere (Kemet) Dereleri taşkın kontrolü (3.kısım) inşaatı
Gülyalı:Turnasuyu, Taşlıçay Mahallesi Fasılcık ve Divane Deresi
Altınordu: Karacaömer Mahallesi Çarıkçıpınar Deresi, Yıldızlı Mahallesi İmamoğlu Deresi, Saraycık Mahallesi arazilerinin taşkınlardan korunması, Kumbaşı Mahallesi Hasan Deresi, Yemişli Mahallesinin Çavuşlar Deresi Taşkınlarından Korunması, Kayabaşı Mahallesi Kurduç Deresinin taşkınlardan korunması
Perşembe: Hamidiye Mahallesi Molla (Hamidiye) ve Yan Deresi Döşemedibi Deresi
Kabataş: İlçe Merkezinin Eceli ve Reşadiye Çayları
İkizce: Fatih Mahallesinin Akçay Deresi
Fatsa: Bolaman Kasabası Kale Mahallesinin Devret (Domuz) Deresi ile Karaoğlan Deresi"
(MAK-SLH-Y)
12.05.2017 14:02:22 TSI
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