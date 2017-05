YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. CÜ Rektörü Yıldız, üniversitedeki çalışmaları anlattı

Onur Erden - Veysel Korkmaz

SİVAS (İHA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, düzenlendiği basın toplantısında üniversitede devam eden çalışmaları anlattı.

Üniversitedeki Konuk Evi'nde düzenlenen basın toplantısında Rektör Yıldız kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Her iki ayda bir düzenlenen toplantıda üniversitede devam eden çalışmaları anlatan Yıldız bazı akademik personellerin kadrolarının değiştiğini belirterek,"Unvanı değişen akademik personelimiz için yemek programları düzenleyerek akademik unvan değişikliği belgesi takdimi ile tebrik ediyoruz. Seçim vaatleri arasında yer alan projelerden 'Hiçbir öğretim üyemizi bilgisayarsız bırakmayacağız' sözümüz üzerine ilk kez öğretim üyesi kadrosuna atanan öğretim üyelerinden başlamak üzere bilgisayar dağıtımına başladık. Yıl sonu itibarıyla, kendisinde kamu kaynaklı bilgisayar bulunmayan öğretim üyelerimize bilgisayar vermeyi hedefliyoruz. Akademisyenlerimizin ve personellerimizin lojmanlarda kalan akademisyen ve personelimiz için Üniversitemizin sadece bir iş ve sağlık alanı değil yorgunluk ve streslerini doğayla buluşarak atabilecekleri, aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirebileceği, temiz hava ve doğanın tadına varacağı yaşam alanı haline getirmek için uğraşı bahçeleri yapıyoruz. Seçim sürecinde yabancı dil problemi yaşayan öğretim üyelerine ücretsiz yabancı dil kursu sözü vermiştim. Bu kapsamda Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'Ücretsiz Yabancı Dil Kursu Projesi' ile yaklaşık beş ay süren eğitim sonrasında kursa katılan 44 öğretim üyesinden 32'si yabancı dil sınavını geçti. Ve önlerindeki büyük bir engel de ortadan kalkmış oldu" dedi.

"Taha Akgül Spor Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi"

Taha Akgül Spor Salonu'nun açılışın yapıldığını aktaran Yıldız,"Taha Akgül Spor Salonu'nun voleybol, hentbol, basketbol, masa tenisi ve güreş müsabakaları malzemeleri tamamlanarak müsabaka yapılmaya hazır hale getirilerek çevre düzenlemesi dahil büyük ölçüde tamamlandı ve 26-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası düzenlenerek görkemli bir şekilde açılışı yapıldı. Yüzme havuzu oldukça bakımsız ve kullanılan malzemeler büyük ölçüde ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Havuzun ve müştemilatının, duşlar, soyunma odaları elden geçirilerek ilave soyunma odaları yapılarak havuz suyu ısıtma esenjörü yenilendi. Ve gerek personelimizin, gerek öğrencilerimizin ve şehrimizden daha fazla insanımızın bu imkandan istifade etmesi için çalışmalarımıza hız verdik" diye konuştu.

Hastanede yapılan çalışmaları da anlatan Yıldız,"Hem araştırma ve uygulama hastanemizde ve hem de Diş Hekimliği Fakültemizde 15 Temmuz Şehitler Kliniği açtık. Bu kliniklerde şehitlerimizin yakınları ile gazi ve gazi yakınlarımız özel olarak muayene ve tedavi edilmekteler. Bu uygulama ülkemizde ilk defa bizde oldu.

Hem Araştırma ve Uygulama Hastanemizde ve hem de Diş Hekimliği Fakültemizde gelen vatandaşlarımız karşılama personellerimizce karşılanarak yönlendirilmesi yapılarak yardımcı olunmakla birlikte yardıma ihtiyaç olanlar için tedavi süresince refakat edilmekte. Hastanemize 440 adet refakatçi koltuğu temin edilerek refakatçıların istirahatlarını tam yapabilmelerine imkan tanınmıştır. Her hafta Tıp Fakültesi Dekanı, Başhekim ve ekibi bir bölümü ziyaret ederek çalışanlar, hastalar ve refakatçileri yerlerinde ziyaret ederek sorun ve şikayetlerini dinliyor ve yerinde müdahalede bulunuyorlar. Rektör olarak bende bazen mesai saatinde, bazen mesai sonrası geç saatlerde kontrol ve denetim yaparak hastanemizin hak ettiği yere gelebilmesi için çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Bu kapsamda doktorlarımızla, hocalarımızla da görüşerek vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda muayenelere gitmeleri hususlarında gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Vakfın borçlarının yarısı ödendi"

Vakfın borçlarının yarısının ödendiğini belirten Yıldız,"Geri kalan kısmı da önümüzdeki dönemde bitirmeyi hedefliyoruz. Bir taraftan borç ödenirken diğer taraftan 150 ye yakın ihtiyaç sahibi öğrencimize düzenli olarak burs vermekteyiz. İlçelerimizden eğitim için üniversitemize gelen ve kalacak yer problemi olan 34 öğrencimizin konaklamasını vakfımız karşılamakta. Vakfımıza bağlı okullarımızda okuyan şehit ve gazilerimizin çocuklarının eğitim masrafları vakfımızca karşılanmakta. Vakfımız diğer taraftan sosyal etkinliklerde de görev üstlenmekte. Örneğin Down Sendromu çocuklarımıza eğlence programı düzenledi. Üniversitemiz Proje Destek Ofisimizin düzenlediği 'Benim Bir Fikrim Var' ödüllü proje yarışmasına sponsor oldu" şeklinde konuştu.

12.05.2017 14:03:44 TSI

