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Belediye personeli stres yönetimini öğrendi



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Turgutlu MASKİ ve Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon İşleri Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik "Zaman ve Stres Yönetimi" eğitimi verildi.

Turgutlu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan eğitim, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asena Altın Gülova tarafından verildi. Stresin hayatla birlikte ortaya çıkan 'azı karar çoğu zarar' olgusunun olduğuna dikkat çeken Gülova, "Önemli olan stresi iyi yönetmek ve onunla baş etmektir. Stresi iyi yönetirsek bizi başarıya götürür. Stresin hayatımızı olumsuz yönde etkilememesi için strese neden olan etmenleri gücünüz yettiğince ortadan kaldırmaya çalışın, gücünüz yetmediği konuları da hayatın akışına bırakın, onları dert etmeyin" dedi.

Amaçlarının eğitimleri akademik düzeye yükselterek en iyi eğitimi en iyi akademisyenler tarafından vermek olduğunu belirten, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, "Personelimizin iş ve hizmet alanında başarılı olmasını sağlamak, vatandaşlarımıza kaliteli hizmetler sunmayı hedefliyoruz. İş hayatında bizi olumsuz etkileyen stresi azaltmanın yollarını öğrenmek ve zamanımızı verimli kullanmak amacıyla Turgutlu'daki personelimize yönelik eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Personellerimizin iş ve çalışmalarındaki kalitesini yükseltmek amacıyla verdiğimiz eğitimlerimiz Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün destek ve teşvikleriyle devam edecek" dedi.

(ÖND-Y)



12.05.2017 14:04:37 TSI

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