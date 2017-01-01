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Şanlıurfalı çocuk ve gençler için oyun dünyası



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu'da çocuklar için ilk oluşturacak bir projenin temelini daha attı. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da gençlere yönelik eğitim, sosyal ve spor alanında çalışmaları sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası kompleksinin temelini attı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik yatırımlarına kaldığı yerden devam ediyor. Her ilçede semt sahaları ve semt kompleksleri yatırımı yaparak gençleri sporla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kez çocukları da kapsayan bir proje olan Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası kompleksinin yapımını başlattı.

Karaköprü Orman Bölge Müdürlüğü bitişiğinde 30 bin metrekare üzerinde yapılması planlanan tesisin temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti teşkilatları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Projenin sahibi çocuk ve gençlerdir

Güneydoğu Anadolu'nun en büyük çocuk oyun kompleksinin temel atama töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası kompleksinin özeliklerini anlattı. Başkan Çiftçi, "Şanlıurfa'da ailelerin mesire alanı hizmeti için her mahallede mesire alanı yaptık. Sosyal tesislerden faydalanmak isteyenler için merkez ve ilçelerde sosyal tesisler yaptık. Spor ihtiyacını karşılamak isteyenler için spor tesisleri yaptık. Suyla buluşmak ve dinlenmek isteyenler için GAP Vadisi projemiz etap etap yapılıyor. Burada çocukların ve gençlerin içerisinde eğlenebileceği ve zaman geçirebileceği bir çok aktivite imkanı sunacak Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası kompleksinin temelini atıyoruz. Bu projenin sahibi çocuklar ve gençler olacak" diyerek hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası kompleksinin resmi temeli atıldı.

30 Bin metrekareden oluşan Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası projesinde 18 adet farklı oyun grubu, macera parkuru, masa tenis alanları, langırt oyun masaları, 10 kaydırak, yüksek halatla tırmanma parkuru, biyolojik gölet, su oyun alanı, kum havuzu, oturma birimleri, piknik alanları, kamelyalar, trambolin, tırmanma duvarı, boyama duvarı, kuru havuzlarıyla Şanlıurfalı çocuk ve gençlerin hizmetine sunulacak. Temeli atılan tesisin yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor.

(Şİ-SD-Y)



12.05.2017 14:06:51 TSI

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