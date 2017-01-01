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Dinç: "Çankırı ilham dolu bir şehir olacak"

- Çankırı Kent Konseyi İstişare Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Ceyhun Doğan

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, "Çankırı; tarihi, kültürü, turizmi, kent estetiği, rekreasyon alanları, modern tesisleri ve merkezleri, iktisadi yapısı, Tuz Mağarası ve rezervi, istihdamı, enerji sistemleri, ulaşımı, eğitim ile bilime bakış açısı ve müzeleri ile ilham dolu bir şehir olacak" dedi.

Çankırı Kent Konseyi, Geniş Katılımlı İstişare Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıya ekibi ile birlikte katılan Belediye Başkanı İrfan Dinç, Çankırı'da devam eden ve yapılması hedeflenen yatırım ve projeleri anlattı. Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıyı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, merkez muhtarları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri takip etti.

Toplantının açılışında Çankırı Belediyesi İşaret Dili Kursu öğrencilerinin işaret dili ile okuduğu İstiklal Marşı ve mehter marşı katılımcılardan büyük alkış aldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Çankırı Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Derelli yaptığı açılış konuşmasında 2007 yılından bu yana Kent Konseylerinin Türkiye'nin her yerinde aktif olarak devam ettiğini vurguladı. Toplumun çok çeşitli katmalarından katılımcılarının bir araya geldiği Kent Konseylerinin, bulunduğu kentlere ışık tuttuğunu ifade etti. Bir memlekette yaşayan insanların fikir alışverişinde bulunarak yaşadıkları şehre büyük katkı sağlayacaklarını söyleyen Derelli, Belediye Başkanı İrfan Dinç ve ekibinin çalışmalarının Çankırı Kent Konseyi'nin şehir ile ilgili beklentilerini de karşılayan yenilikçi çalışmalar olduğunu belirtti. Derelli, kentteki insanların yaşadıkları yerle ilgili istek ve düşüncelerini ilgili yerlere iletmelerinin de asli bir görev olduğunu ifade etti. "Bu kentin zorluklarını ve kolaylıklarını birlikte paylaşıyoruz" diyen Derelli, Kent Konseyi'nin önerilerine büyük değer veren ve şehre ciddi yatırımlar kazandıran Başkan Dinç'e teşekkür etti.



"Çankırı İlham Dolu Bir Şehir Olacak"

Toplantı, Başkan Dinç'in geleceğe yönelik projelerinin sunumu ile devam etti. Dinç'in tanıtımını yaptığı projeler, katılımcılar tarafından alkışlandı. Projeler ile ilgili soruları da yanıtlayan Dinç, "Çankırı'nın 2023 hedefleri doğrultusunda yeniye doğru yüksek dinamizm ve cesaret ile hareket ediyoruz. Çankırı; tarihi, kültürü, turizmi, kent estetiği, rekreasyon alanları, modern tesisleri ve merkezleri, iktisadi yapısı, Tuz Mağarası ve rezervi, istihdamı, enerji sistemleri, ulaşımı, eğitim ile bilime bakış açısı ve müzeleri ile ilham dolu bir şehir olacak" ifadelerini kullandı.

(CD-SLH-Y)



12.05.2017 14:07:20 TSI

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