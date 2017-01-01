ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ana kuzuları asker oldu

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:00
Ana kuzuları asker oldu
Ana kuzuları asker oldu

(Fotoğraflı)

Yasin Keskin
BURSA (İHA) - Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, vatani görevini yerine getirmek isteyen engelliler için geleneksel kına gecesi düzenledi. Dev Türk bayrağı ve mehter marşı eşliğinde alana gelen asker adayları, ailelerine gurur dolu dakikalar yaşattı.
Bir günlük askerlik uygulamasından yararlanan 142 engelli için kına gecesi tertiplendi. Merinos AKKM'deki geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Garnizon Komutanı Albay Mustafa Tetik, Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ile engelli aileleri katıldı.
Türk bayrağı açarak meşalelerle meydana gelen engelli askerler, mehter takımının marşlarıyla yürüdü. Engelli genç kızların kına tepsilerini taşıdığı, engelli gençlerin de efe kıyafetiyle eşlik ettiği yürüyüş, dev Türk bayrağının dalgalandırılmasıyla sona erdi.
Başkan Recep Altepe, güzel töreni düzenleyen Bursa Kent Konseyi'ni, Engelliler Meclisi'ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri komutanlarına teşekkür etti. Altepe, "Asker olan engelli kardeşlerimiz de ecdadımızın yolundan gidiyor. Vatana sahip çıkıyorsunuz. Düşman çizmesinin bu topraklara basmaması için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Bu güçlü Türk milletini yok etmek için düşmanlarımız çok çalıştı ama muvaffak olamadılar. Kıyamete kadar da muvaffak olamayacaklar. Kutsal görevi her vatandaşımız gibi engelli kardeşlerimiz de yerine getirecek. Bu gurur herkese nasip olmaz. Ne mutlu sizlere. Her zaman ülkemize sahip çıkacağız" dedi.
Konuşmaların ardından engelli gençler ve aileleri, Büyükşehir Belediyesi orkestrası eşliğinde doyasıya eğlendi. Türk bayrağı işlemeli yazmaları boyunlarına takan engelli gençler, aileleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
(MŞ)

12.05.2017 14:09:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;3. Irgandı Köprüsü Sanat Günleri'' başladı
YEREL

"3. IRGANDI KÖPRÜSÜ SANAT GÜNLERİ'' BAŞLADI
Miniklerin zürafa heyecanı
YEREL

MİNİKLERİN ZÜRAFA HEYECANI
Diyanet İşleri Başkanı Görmez:
YEREL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ:
Engelliler piknikte gönüllerince eğlendi
YEREL

ENGELLİLER PİKNİKTE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
Toplumdaki olumsuz etiketlemelere sanatla dikkat çektiler
YEREL

TOPLUMDAKİ OLUMSUZ ETİKETLEMELERE SANATLA DİKKAT ÇEKTİLER
Engelli gençler askere uğurlandı
YEREL

ENGELLİ GENÇLER ASKERE UĞURLANDI
Yıldırım'ın lezzet ustaları
YEREL

YILDIRIM'IN LEZZET USTALARI
Lise öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
YEREL

LİSE ÖĞRENCİLERİNE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Nilüfer Belediyesi ve TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği'nden iş birliği
YEREL

NİLÜFER BELEDİYESİ VE TOSYÖV BURSA DESTEKLEME DERNEĞİ'NDEN İŞ BİRLİĞİ
Engelliler podyuma çıktı
YEREL

ENGELLİLER PODYUMA ÇIKTI
Ankara Yolu'na üst geçit
YEREL

ANKARA YOLU'NA ÜST GEÇİT
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Bursa'da
YEREL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ BURSA'DA
Engelli gençler &quot;asker ocağı&quot;na hazırlandı
YEREL

ENGELLİ GENÇLER "ASKER OCAĞI"NA HAZIRLANDI
Diyanet İşleri Başkanı Görmez:
YEREL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ:
&quot;Din Gönüllüleri Buluşması&quot;
YEREL

"DİN GÖNÜLLÜLERİ BULUŞMASI"
Nilüfer'de spor coşkusu sürüyor
YEREL

NİLÜFER'DE SPOR COŞKUSU SÜRÜYOR
Bursa Büyükşehir Belediyespor'da transfer
YEREL

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DA TRANSFER
Engelsiz aşçılar
YEREL

ENGELSİZ AŞÇILAR
Nilüfer transfer hız kesmiyor
YEREL

NİLÜFER TRANSFER HIZ KESMİYOR
Nilüfer Belediyesi'nden eğitime tam destek
YEREL

NİLÜFER BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİME TAM DESTEK
Seyhan Belediyesi'nden Nilüfer'e inceleme ziyareti
YEREL

SEYHAN BELEDİYESİ'NDEN NİLÜFER'E İNCELEME ZİYARETİ
Osmangazi'den ailelere çocuk gelişimi semineri
YEREL

OSMANGAZİ'DEN AİLELERE ÇOCUK GELİŞİMİ SEMİNERİ
Annelere mektup
YEREL

ANNELERE MEKTUP
BUSMEK Kosova'da
YEREL

BUSMEK KOSOVA'DA
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor
TEKNOLOJİ

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Yok artık Tuncay Şanlı!