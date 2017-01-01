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Ana kuzuları asker oldu



(Fotoğraflı)



Yasin Keskin

BURSA (İHA) - Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, vatani görevini yerine getirmek isteyen engelliler için geleneksel kına gecesi düzenledi. Dev Türk bayrağı ve mehter marşı eşliğinde alana gelen asker adayları, ailelerine gurur dolu dakikalar yaşattı.

Bir günlük askerlik uygulamasından yararlanan 142 engelli için kına gecesi tertiplendi. Merinos AKKM'deki geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Garnizon Komutanı Albay Mustafa Tetik, Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ile engelli aileleri katıldı.

Türk bayrağı açarak meşalelerle meydana gelen engelli askerler, mehter takımının marşlarıyla yürüdü. Engelli genç kızların kına tepsilerini taşıdığı, engelli gençlerin de efe kıyafetiyle eşlik ettiği yürüyüş, dev Türk bayrağının dalgalandırılmasıyla sona erdi.

Başkan Recep Altepe, güzel töreni düzenleyen Bursa Kent Konseyi'ni, Engelliler Meclisi'ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri komutanlarına teşekkür etti. Altepe, "Asker olan engelli kardeşlerimiz de ecdadımızın yolundan gidiyor. Vatana sahip çıkıyorsunuz. Düşman çizmesinin bu topraklara basmaması için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Bu güçlü Türk milletini yok etmek için düşmanlarımız çok çalıştı ama muvaffak olamadılar. Kıyamete kadar da muvaffak olamayacaklar. Kutsal görevi her vatandaşımız gibi engelli kardeşlerimiz de yerine getirecek. Bu gurur herkese nasip olmaz. Ne mutlu sizlere. Her zaman ülkemize sahip çıkacağız" dedi.

Konuşmaların ardından engelli gençler ve aileleri, Büyükşehir Belediyesi orkestrası eşliğinde doyasıya eğlendi. Türk bayrağı işlemeli yazmaları boyunlarına takan engelli gençler, aileleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

(MŞ)



12.05.2017 14:09:28 TSI

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