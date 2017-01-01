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Yozgat'ta engelliler el emeklerini sergilediler



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan engelli vatandaşların yaptığı ürünlerin sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Engelli vatandaşların yaptığı resim, el işleri, ahşap tablo gibi birçok ürünün sergilendiği program, katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı. Programa Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, engelli vatandaşlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, engelli vatandaşların çok güzel çalışmalar yaptığını belirterek, "İnsanlar ve canlılarda hangi organ daha çok kullanılıyorsa o daha çok gelişiyor. Engelli kardeşlerimiz de burada yeteneklerini çok iyi göstermişler. Biz bu vesile ile kendilerini kutluyoruz. Bunların hepsi ayrı ayrı kıymetli çalışmalardır. Kurs öğretmenimize ve diğer yetkililere de teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın da gelip bu sergiyi gezmelerini istiyoruz" dedi.

Program sonunda Vali Yardımcısı Çakır'a bir engelli vatandaşın yaptığı tablo hediye edildi.

(BMG-UY-Y-)



12.05.2017 14:09:11 TSI

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