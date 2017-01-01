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Van'da Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-2



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-2' yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye geneli yapılan uygulama kapsamında Van'da ise risk analizlerine göre belirlenen okullar başta olmak üzere çevreleri, parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, okul servis araçları, içkili yerler, bahis oynatılan işletmeler, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi yerler denetlendi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Asayiş, Çocuk. Narkotik, KOM, Trafik Denetleme şubelerinden ve ilçe emniyet müdürlüğü birimlerinden karma oluşturulan 216 personelin yer aldığı 49 ekiple yapılan uygulamada, güvenlik yönünde riskli görülen yerlerde ise Özel Harekat polisinin destek verdiği belirtildi. Açıklamada, "Uygulama sonucunda 914 şahıs kontrol edilirken, 1 şahsa ise adli/idare işlem uygulandı. 65 okul ve çevresi kontrol edilirken, 138 iş yeri denetlenerek, ikisine işlem yapıldı. 58'i okul servis aracı olmak üzere toplam 129 araç denetlenirken, 1 araç için yasal işlem yapıldı" denildi.

(MSA-Y)



12.05.2017 14:09:33 TSI

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