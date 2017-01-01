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Kayseri, Etnospor Festivali'nde



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen ve bu yıl 2'incisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde Kayseri'yi tanıttı. Festivale Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali İstanbul-Yenikapı'da yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de festivale Kayseri'nin farklı değerleriyle katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eşi İkbal Çelik ile festival alanına gelerek Kayseri etkinlik alanını gezdi.

Başkan Mustafa Çelik, festivalin açılışını gerçekleştiren Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ile de bir araya geldik. Başkan Çelik ayrıca Bein Sport kanalına Kayseri'de yapılacak olan Atlı Okçuluk Tesisleri hakkında da bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayseri etkinlik alanını ziyaret gelen vatandaşlarla da görüştü. Etkinlik çadırında Kayseri türküleri dinleyen, pastırma dilimleyerek halka ikram eden Başkan Çelik, etkinlik alanında bazlama ve katmer yapımına da iştirak ederek katmer pişirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 6 bin yıllık tarihimizi tanıtmak için Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda yer aldıklarını ifade ederek "Kayseri'nin kültürünü ve tarihini tanıtmak, şehrimizin her anlamda bilinirliğini artırmak için çalışıyoruz" dedi.

(AÖ-Y)



12.05.2017 14:10:48 TSI

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