Başkan Hiçyılmaz'dan Anneler Günü Mesajı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Hiçyılmaz mesajında, "Ülkemize ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa göğüs geren ve fedakârca çalışan annelerimiz, yüreklerindeki sınırsız sevgi ve sabırlarıyla dünyanın en kutsal varlıklarıdır" dedi.

Hayatın her alanında etkin bir biçimde yer alan kadınların, aynı zamanda annelik gibi hayati bir sorumluluğu da üstlendiklerini belirten Hiçyılmaz, "İnsanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa göğüs gererek fedakârca çalışan anneler, aile değerlerinin yaşatılması ve geleceğe taşınmasının en önemli güvencesi" diye konuştu.

Hiçyılmaz, mesajını şöyle sürdürdü:

"Annelerimiz, hoşgörü, sevgi ve şefkatin tükenmez kaynağıdır. Yaşamımızda bizi, belki de karşılıksız seven tek varlıklardır. İlgiye ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda, bizi şefkatle bağrına basan annelerimize, hak ettikleri saygıyı göstermekte asla kusur etmemeliyiz. Dünyanın en yüce ve kutsal sorumluluğunu; sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla yerine getiren tüm annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor, minnet ve şükranla selamlıyorum."

12.05.2017

