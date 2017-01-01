YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Talasemi hastalığı anlatıldı

Talasemi hastalığı anlatıldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tayyar

TEKİRDAĞ (İHA) - Dünya Talasemi Günü etkinlikleri kapsamında, Malkara Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince kan hastalıkları ile ilgili seminer verildi.

Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri Dr. Hafize Ser, Ebe Fatma Arabacı ve Ebe Hafize Şentürk tarafından, kan hastalıklarıyla ilgili vatandaşlara sunum yapıldı.

Talasemi/Hemoglobinopati hastalığının önlenebilir kalıtsal bir hastalık olduğu ve önlenmesine yönelik toplum eğitimi, taşıyıcıların tarama yöntemleri ile saptanması, genetik danışma ve doğum öncesi tanı yöntemleri çok önemli olduğu vurgulandı.

Sağlık görevlileri, Talasemi hastalarının hayatları boyunca kan naklinin dışında düzenli tedavi görmeleri gerektiğini, uygulanan tedavilerin de zor ve pahalı olduğunu söyledi. Ayrıca, evlilik öncesi her gencin kan testi yaptırması gerektiği belirtildi.

(HT-MEF-Y)



12.05.2017 14:19:26 TSI

NNNN

