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Öğrenciler İngilizce şarkı söyleyip skeç oynadı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İngilizce Festivali ve Dil Köyü' projesi kapsamında ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, finale katılmak için kıyasıya yarıştı.

'İngilizce Festivali ve Dil Köyü' projesi kapsamında bu yıl 5.'si düzenlenen yarışmaların ön eleme seçmelerinde öğrenciler İngilizce şarkı söyledi. Skeç kategorisinde yarışmaya giren öğrenciler ise hazırlamış oldukları İngilizce skeçler ile jüri üyelerini ikna etmeye çalıştı. Jüri üyelerinin seçim noktasında epey zorlandığı İngilizce şarkı yarışmasında, ortaokul düzeyinde Gazi Ortaokulu, lise düzeyinde ise TP Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mustafa Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çözüm Temel Lisesi, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ve Kahta Anadolu Lisesi finalde yarışmaya hak kazandı. Skeç yarışmasında ortaokul düzeyinde Salkımbağı Ortaokulu finale kalırken lise düzeyinde ise Kahta Anadolu Lisesi, Mustafa Yardımcı Mesleki ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 24 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan final yarışmalarında okullarını temsil edecek. Yabancı dil eğitimini eğlenceli bir şekilde öğrenilmesi ve kolaylaştırılması amaçlanan projenin 3. Basamağında öğrenciler, topluluk önünde İngilizce konuşarak hünerlerini gösterecek. 'İngilizce Festivali ve Dil Köyü' projesinin bu yıl düzenlenen ilk etabında yaklaşık 5 bin öğrenci İngilizce kitap okuyarak ön eleme sınavına girmişti. Ön eleme sınavında başarılı bulunan 450 öğrenci final sınavına katılmıştı.

Gazi Ortaokulunda düzenlenen ön eleme yarışmasına İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Öztürk, Gazi Ortaokulu Müdürü ve İbrahim Sandal ile proje koordinatörü Merve Aygün katıldı.

(HT-SD-Y)



12.05.2017 14:19:42 TSI

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