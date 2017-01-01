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Başiskele'de Kültür Sokak betonla kaplanacak



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi yapı yoğunluğunun artması, bölgedeki yapılan yeni tesislerin hareketliliği nedeniyle imar planlarına uygun olarak düzenlemeler yapıyor.

Başiskele Belediyesi yeni bir çalışmasını Yeniköy Merkez Mahallesi Kültür Sokak'ta gerçekleştiriyor. Kapalı Semt Pazarının trafikte yoğunluk oluşturacağı düşünülen sokak mevcut halinden 10-15 metre daha genişletildi. Altyapısında bozulmaların olduğu yaklaşık 300 metrelik bölümün asfaltını kaldıran ekipler yolu betonla kaplayacak.

Başiskele Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü her yıl hedeflediği program doğrultusunda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Başiskele'de çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri imar planlarına uygun olarak yol genişletme ve yol açma çalışmalarıyla dolgu çalışmalarını sürdürüyor. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın talimatları doğrultusunda yeni çalışmasını Yeniköy Merkez Mahallesi'nde yapımı devam eden Kapalı Semt Pazarı'na giden yol üzerinde gerçekleştiriyor. Ekipler Kültür Sokağın 300 metrelik kısmında genişletme yaptığı alanın ve bozuk olan asfaltın kaldırıldığı alanın dolgusunu gerçekleştiriyor.

Ekipler altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolu betonla kaplayacak.

(İG-İÇ)



12.05.2017 14:19:45 TSI

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