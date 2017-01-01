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Büyükşehirin miniklerinden huzurevine anlamlı ziyaret



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde öğrenim gören minikler, İsmail-Muammer Cider Huzurevi'ne Anneler Günü ziyaretinde bulundu. Minikler, huzurevinde kalan kadınların Anneler Günü'nü kutladı, ellerini öptü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören minik öğrenciler, öğretmenleri ve Sorumlu Başak Ustamehmetoğlu ile birlikte İsmail-Muammer Cider Huzurevi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Asena Demir de hazır bulundu. Minikler burada huzurevi sakinlerinin ellerinden öperek, kendi yaptıkları hediyelerden takdim ettiler. Minik öğrencilerin kendilerini ziyaret etmesinden dolayı duygulu anlar yaşayan huzurevi sakinleri, Başak Ustamehmetoğlu ve öğretmenlerine teşekkür etti. Kreşte öğrenim gören miniklerin huzurevi ziyareti yaparak, huzurevi sakinlerinin Anneler Günü'nü kutladıklarını belirten Kreş Sorumlusu Başak Ustamehmetoğlu, etkinliğin miniklerin büyüklerine karşı sevgi ve saygı göstermesi için faydalı olduğunu ifade etti.

(ÖND-Y)



12.05.2017 14:22:18 TSI

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