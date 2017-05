YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Sözlü: "Sporun her alanında destekçiyiz"

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Karataş'ta trap atma yarışına katıldı.

Avcılık ve Atıcılık Kulüpleri'nin düzenlediği, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Karataş'ta trap atış yarışması yapıldı. Yapılan yarışa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de katıldı. Av ve atış meraklısı vatandaşların yoğun katılım sağladığı yarışlar renkli görüntülere şahitlik etti.

Yarışmanın açılışında konuşan Başkan Sözlü, Adana'nın sportif kültürüne katkı koyacak her faaliyetin destekçisi olduğunu belirtirken Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu ifade etti. Sözlü, konuşmasının ardından hedefe odaklandı ve atış yaptı.

12.05.2017

