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2016 yılında Bilecik'te 781 kazada 774 kişi yaralandı, 9 kişi hayatını kaybetti

- Bilecik'te Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı

- İl Trafik Komisyon Başkanı aynı zamanda Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen;

- "Ülkemiz genelinde araç başına düşen kişi sayısı 4 iken, ilimizde bu rakam 3 olarak görülmektedir"



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Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi.

Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen'in çelenk koymasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası hakkında açıklamada bulunan İl Trafik Komisyon Başkanı aynı zamanda Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, trafik ve kazaları hakkında bilgi verdi. Karayolu trafik kazaları dünya çapında ölüm, yaralanma ve sakatlanma nedenleri arasında ilk sıralarda yer almakta olduğunu anlatan Taşdöğen, "Her yıl dünyada trafik kazalar sonucunda yaklaşık 1 milyon 300 bin insan hayatını kaybetmekte, 50 milyondan fazla insan yaralanmakta ve 520 milyar maddi kayıp meydana gelmektedir. Ülkemizde 2016 yılı sonu itibariyle, 28 milyon 223 bin 393 sürücü, 21 milyon bin 786 adet de kayıtlı araç bulunmaktadır. Her yıl yaklaşık 1 milyon yeni sürücü ile yine 1 milyon yeni araç trafiğe çıkmaktadır. Bu artışlara orantılı olarak başta ulaşım altyapısı olmak üzere, denetim ve sağlık imkanlarının orantılı olarak artırılması da kaçınılmaz olmaktadır" dedi.



"Ülkemiz genelinde araç başına düşen kişi sayısı 4 iken ilimizde bu rakam 3 olarak görülmektedir"

Taşdöğen, Bilecik'te 2016 yılı trafik verilerinden bahsederek, "İlimizde 2016 yılı sonu itibariyle toplam 64 bin 798 araç ve 97 bin 452 adet sürücü belgesi sahibi vatandaşımız bulunmaktadır. 2015-2016 yılları kıyaslandığında tescilli araç sayısının yüzde 6,8 belgesi, sayısının ise yüzde 2,4 artış gösterdiği tespit edilmiştir. Ülkemiz genelinde araç başına düşen kişi sayısı 4 iken ilimizde bu rakam 3 olarak görülmektedir" dedi.



"2016 yılında 781 trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 774 kişi de yaralanmıştır"

Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, son olarak 2016 yılındaki Bilecik'te ki trafik kazalarında değinerek, "İlimizin önemli bir ulaşım noktasında olmasına ve artan araç sayısına bağlık olarak 2016 yılında ilimiz genelinde meydana gelen 781 trafik kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 774 vatandaşımız da yaralanmıştır. 2015 yılında kaybettiğimiz vatandaşlarımız 19, yaralanan vatandaşlarımız ise bin 47'idi. Ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığı önceki yıllarda yüzde 96 oranında karayolu ile yapılırken; son yıllarda havayolu, demiryolu ve denizyolu taşıma kapasitemiz artırılarak karayolu ile yapılan taşımacılığın oranı yüzde 87'ye düşürülmüştür. Denetimlerin etkisini artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığımızca trafik teşkilatı, personel, araç ve gereç yönünden güçlendirilmiştir. Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi, alt yapı hizmetleri, acil müdahale ve ilk yardım, kaza sonrası kurtarma hizmetleri, eğitim, ilgili mevzuatta düzenleme ve denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle trafiğin daha güvenli hale gelebilmesi için, trafik güvenliği ile ilgili hizmetlerin sürekli, düzenli ve zamanında işbirliği ve uyum içerisinde tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte bir bütün halinde sunulması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.



"Fahri Trafik Müfettişi 2016 yılı itibariyle 83'e çıkarılmıştır"

Bilecik'te Fahri Trafik Müfettişi 2016 yılı itibariyle 83'e çıktığını anlatan Taşdöğen, "Toplumumuzun tüm kesimlerinin trafik güvenliğine katkı sağlamasına yönelik başlatılan ve hizmetlerine devam eden Fahri Trafik Müfettişlerinin sayısı tüm illerin ihtiyaçları doğrultusunda İçişleri Bakanlığımızca artırılmıştır. İlimizde 2014 yılında 26 olan Fahri Trafik Müfettişi 2016 yılı itibariyle 83'e çıkarılmıştır. Sağlık Bakanlığımız personeli tarafından trafiğin yoğun olduğu şehir içi ve şehirlerarası karayollarında, çok sayıda ilk ve acil yardım istasyonları ile sağlık hizmetleri verilmekte, Milli Eğitim Bakanlığınca da ilköğretim okullarının 4'üncü sınıflarında trafik ve ilk yardım dersi verilmeye devam edilmekte olup, sürücü eğitiminin ve sınav sisteminin daha iyi sürücüler yetiştirecek şekilde yeniden yapılandırılmasına çalışılmaktadır. Trafik kazalarının önlenmesi başta sürücüler olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun sorumluluğunun ortak bilinci içerisinde olmasıyla mümkündür. Toplumumuzda maalesef trafik kazalarının, doğrudan veya dolaylı herkese zarar veren bir afet olduğu yeterince henüz anlaşılamamıştır. Bu nedenle yapılacak eğitim faaliyetleri kamuoyumuzun; trafik kazaları, bunların sonuçları, toplumumuza getirdiği maddi-manevi zararları hakkında bilgilendirilmesi ve böylece toplumsal bilinç oluşturulmasına yönelik çalışmaların artırılarak devam ettirilmesi gerekmektedir" dedi.

Konuşmanın ardından Bilecik Bahçelievler Anaokulu öğrencinin okuduğu şiir sonrası Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Belediye Başkan Selim Yağcı, İl Trafik Komisyon Başkanı aynı zamanda Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, 2 Jandarma Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet İnce ve kurum müdürlerinin katıldığı kutlamalarda, 2016 yılının en iyi şoförlerine plaketler verilmesiyle devam etti. Protokol üyelerinin kurulan stantları gezmesinin ardından Bilecik Bahçelievler Anaokulu öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çekinmesiyle program son buldu.

(CKT-MET-Y)



12.05.2017 14:25:28 TSI

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