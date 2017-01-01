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Bitlis'te "Tecrübe Konuşuyor Kahramanlar" projesi

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:19
Bitlis'te "Tecrübe Konuşuyor Kahramanlar" projesi
Bitlis'te "Tecrübe Konuşuyor Kahramanlar" projesi

(Fotoğraflı)

BİTLİS (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bitlis'te "Tecrübe Konuşuyor Kahramanlar" projesi kapsamında bir program düzenleneceği bildirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Temmuz karanlık gecesinden aydınlık sabaha uyanmamızda, darbeye kalkışmasına karşı kahramanca direnmiş, cansiperane bir şekilde kendilerini kurşunların, tankların, topların önüne atmış, bağlı bulunduğu kışlalarda ya da kurumda verilen görevler doğrultusunda veya bizzat inisiyatif kullanarak darbecilerle çatışmış, mücadele etmiş aziz milletimizin kahraman fertlerinin o gece yaşananları, o anki duygularını, düşüncelerini ve hislerini birinci ağızdan öncelikle geleceğimiz teminatı gençlerimiz ve halkla paylaşması fikri doğduğu belirtildi. Açıklamada, "15 Temmuz Cuma gecesi yapılan darbe girişiminin ardında Sayın Bakanımızın talimatları üzerine 'Tecrübe Konuşuyor Kahramanlar' projesi planlanmıştır. İsmail Hakkı Ürün moderatörlüğünde gerçekleşecek programlarda, 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi ülkemizde meydana gelen darbe girişiminde Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokağa dökülen milyonlardan; tankların önüne duran, askeri geri çekmek için mücadele eden, tanka tüfeğe aldırmadan meydanlara inen, darbe girişimine karşı duruşları ile simge olan kahramanlar; o gece yaşadıklarını, hislerini ve duygularını gençlerimizle ve vatandaşlarımızla paylaşacaklardır. Bu kapsamda 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü Mesut Yeşilyurt, Mehmet Şükrü Kıntaş ve Muhammed Enes Karagöz'ün katılımıyla Bitlis Eren Üniversitesi konferans salonu saat 14.00'te program düzenlenecektir" denildi.
(MSA-Y)

12.05.2017 14:27:22 TSI
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