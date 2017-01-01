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Artvin'de engelli vatandaşlara iş kurma imkanı



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - Artvin'de 2016 yılında kendi işini kurmak isteyen 4 engelli vatandaş İŞKUR'un 36 bin liralık hibe desteğinden faydalanarak kendi işinin sahibi oldu.

Konuyla ilgili bilgiler veren Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, "Unutmamak lazım, hepimiz birer engelli adayıyız. Dolayısıyla onlara ne kadar yardımcı olursak bizim için o kadar büyük bir hizmet olacaktır. Dolayısıyla biz, 2016 yılında kendi işini kuran engellilere yönelik projelerimiz kapsamında, 4 kişiye 36 bin liralık hibe desteğinden faydalandırdık. Bu desteklerimiz devam ediyor. 2017 yılında ilk destek programımızı Şavşatlı Suat Demir kardeşimizle yaptık. Arıcılık yapan bu kardeşimize 35 bin TL destek verdik" dedi.

Engellilere yönelik desteklere devam edeceklerini dile getiren Ertürk, "Engelli kardeşlerimizi bu desteklerden faydalanmaya davet ediyorum. Bu desteklerden faydalanmak için önce girişimcilik kurslarımıza gidecekler. Oradan girişimcilik sertifikası alacaklar. Daha sonra bize projeyle müracaat edecekler ve 12 Haziran'a kadar müracaatlar devam edecek. Biz bu müracaatları aldıktan sonra sayın valimizin başkanlığındaki il istihdam kurulunda görüşeceğiz. Bunu Ankara'ya komisyona göndereceğiz genel müdürlük bunu onay verdiği zaman bütçeyi serbest bıraktığı zaman bunları vatandaşlarımızla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.



Çalışma hayatında milli seferberlik

Ocak ayında başlatılan 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi kapsamında Artvin'de iyi bir seviyeye gelindiğini kaydeden Ertürk "İşsizliğin azaltılıp istihdamın artırılmasını noktasında il genelinde yoğun çalışmalarımız oldu. Sayın valimizin başkanlığında sivil toplum kuruluşlarıyla ve işverenlerle toplantılar yaptık. İş yeri ziyaretleri yaptık. Proje başlangıcında biz 1250 kişilik bir taahhüt vermiştik. Artvin'de 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sigortalı çalışan sayımız 18 bin 500'civarındaydı. Biz bunun üzerine bin 250 kişilik artı istihdam yapacağız dedik ve gelinen noktada 1 Mayıs itibariyle bu taahhüdümüzü yerine getirdik. Hedeflerimiz doğrultusunda yüzde yüze yakın bir başarı söz konusu. Çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah bu sayıyı daha da artıracağız" diye konuştu.

(HFD-ÖS-Y)



12.05.2017 14:27:40 TSI

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