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Genel Müdür Coşkun, Anneler Günü'nü çiçeklerle kutladı

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:20
Genel Müdür Coşkun, Anneler Günü'nü çiçeklerle kutladı
Genel Müdür Coşkun, Anneler Günü'nü çiçeklerle kutladı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Anneler Günü dolayısıyla MASKİ'de çalışan annelere ve tüm kadın personele çiçek hediye etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü'nü MASKİ hizmet binasında görev yapan annelere çiçek vererek kutladı. MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Şehnaz Başaran ve Burak Aslay ile birlikte kat kat dolaşarak çiçek takdim eden Genel Müdür Coşkun, annelerin en güzel gününü tebrik etti.
"Annelerimiz sevginin ve hürmetin en yücesine layık"
Başta şehit anneleri olmak üzere, fedakârlığı ve karşılıksız sevgisiyle yüreklerde taht kuran ve ayaklarının altına cennet serilen tüm annelerin gününü kutlayan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "İlk öğretmenimiz, yol göstericimiz, yılmaz koruyucumuz, büyük destekçimiz ve yaşamdaki en önemli hazinemiz olan annelerimiz; sevgilerin en yücesine, mutlulukların en güzeline layıktır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) 'Cennet Anaların ayakları altındadır' Hadisi şerifi ile önemi gösterilen değerli annelerimize ne kadar saygı, sevgi ve hürmet göstersek de ne derece hizmet etsek de asla yeterli gelmez. Annelerimizi hayatımız boyunca sevgi ve içtenlikle kucaklamalı, emeklerinin boşa gitmediğini gösterecek sorumlu bir yaşam sürmeli ve bizler de çocuklarımıza aynı yüce değerleri aktarabilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle dünyayı sevgi ile yoğuran, anlamlı kılan, hayatımızın en büyük güzelliği biricik annelerimizin Anneler Günü'nü kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım" dedi.
(ÖND-Y)

12.05.2017 14:28:10 TSI
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