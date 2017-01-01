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19 Mayıs Gençlik Koşusu yapıldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tayyar

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında liseler arası 'Gençlik Koşusu' yapıldı.

Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İshakça yolu güzergahında yapılan gençlik koşularında, çok sayıda lise öğrencisi, dereceye girebilmek için ter döktü. Dereceye girenlerin ödülleri ise, bayram töreninde verileceği belirtildi. Dereceye giren öğrencilerin isimleri şöyle:

''Genç Erkeklerde 1. Mertcan Özcan, 2. Enes Koçal, 3. Melih Kuş, 4. Yusuf Kızıltaş, Genç Kızlarda 1. Gülcan Ihlamur, 2. Mihriban Kökdemir, 3. Habibe Balaban, 4. Özlem Nur Kaya.''

(HT-MEF-Y)



12.05.2017 14:28:35 TSI

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