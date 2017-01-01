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Bozüyük'te öğrenci veli el ele spor etkinliği düzenlendi



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Saffet Şeker Ortaokulunda öğrenci, veli ve öğretmen iletişimin güçlenmesi amacı ile okulun spor kulübü tarafından öğrenci ve velilere yönelik sportif faaliyetler kapsamında 'Öğrenci Veli El Ele, Haydi Saffet Şeker'e projesi gerçekleştirildi.

Bu etkinlikte sportmenlik bilincinde hareket edilerek, saygı, iletişim, birlikte vakit geçirmek ve hoşgörü içerisinde spor yapılmasının amaçlandığı belirtildi. Bu kapsamda babaları ve oğullara futbol, anne ve kızlara voleybol müsabakaları düzenlendi. Etkinlik süresince basketbol, dart, ip atlama, bowling, geleneksel oyunlar ve çeşitli yarışmalarla öğrenci, öğretmen ve veliler eğlenceli vakit geçirdi. Bu faaliyetlerle veliler eğitim-öğretim sürecine aktif katılım sağlayarak okul aile birliğinin güçlenmesine katkı sağladı. Organizasyon sonunda okul idaresi tarafından öğrenci ve velilerimize katılım belgesi verildi.

(İC-MET-Y)



12.05.2017 14:28:46 TSI

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