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Bulanık'ta trafik kazası: 5 yaralı

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:22
Bulanık'ta trafik kazası: 5 yaralı
Bulanık'ta trafik kazası: 5 yaralı

(Fotoğraflı)

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Muş-Bulanık karayolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Tuncel yönetimindeki 26 E 3191 plakalı otomobille Kamuran Akıllı yönetimindeki 49 D 5147 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa Tuncel, Güzel Güzgün ile diğer aracın sürücüsü Kamuran Akıllı, Latif Yılmaz ve Muhlis Sayar ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
(MSA-Y)

12.05.2017 14:31:13 TSI
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