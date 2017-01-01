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Kırıkkale'de Trafik Haftası etkinlikleri başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası alanda düzenlenen 'Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında Kırıkkale Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen aktivitede yaşanan trafik kazalarına dikkat çekildi.

Etkinlikte söz alan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, vatandaşların artık trafik kazalarına dur demesi gerektiğini dile getirdi. Özellikle son 15 yıl içerisinde ülkedeki trafik alt yapısı yollar, köprüler ve bu bağlamdaki çalışmaların çok ileri düzeye ulaştığını belirten Haktankaçmaz, "Ama maalesef trafik kazalarını o oranda azaltamadık. Artık kazalar belki önceki dönemde yol hatası, alt yapı hatası vardı ama bugün büyük bir oranda sürücü hatasından kurallara uymamadan kaynaklanıyor. Bu işin muhakkak trafik kazalarının maddi kaybı, can kaybı var ama bir de ülke olarak çok büyük bir kaybımız yetişmiş insanlarımızı, belki yıllarca annesinin babasının emeğinden tutunda millet olarak ona sağladığımız imkanlarla yetiştirdiğimiz pek çok değerli insanı da trafik kazalarına kurban veriyoruz. Rakamlara baktığımız zaman, terör nedeni ile kaybettiğimiz insanımızla neredeyse başa baş bir kayıp söz konusu" ifadelerini kullandı.



"Kurallara uyarak başkalarına da saygı göstermiş olursunuz"

Trafiğin yaşamın bir parçası olduğuna değinen Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, trafik kurallarına uyarak vatandaşların diğer vatandaşlara da saygı göstermiş olacağını belirtti. Bugüne kadar trafik üzerine yapılan eğitimlerden bahseden Çorumlu, "Şu ana kadar 23 okulumuza gidilerek 3 bin 172 öğrencimize temel trafik kuralları hakkında görsel olarak bilgiler verilerek, öğrencilerimizin birer trafik dedektifi olması sağlanmıştır. Okul ve servis taşımacılığı yapan sürücülerine yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak olarak trafikte doğru ve yanlış konularda bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlenmiş, yapılan denetim faaliyetleri sırasında yol kullanıcılarına, cep telefonu, emniyet kemeri kullanımının trafik güvenliğine etkileri, hız trafik risk algısı, kazaların meydana geliş nedenleri ile alınacak tedbirler konusunda bilgilendirmeler yapılarak, verilen bu bilgiler afiş ve broşürler dağıtılarak desteklenmiş, kamuoyunun bilinçlendirilmesi sağlanmıştır" dedi.

Düzenlenen etkinlikte önceden seçilmiş yılın sürücülerine ödülleri verildi. Etkinlik bünyesinde trafik kazasına nasıl müdahale edileceğine dair 112 ekipleri ve itfaiye ekiplerinin katıldığı bir tatbikat yapıldı. Etkinlik alanındaki kaza simülasyonu aracı ile emniyet kemerinin önemine dikkat çekildi.

(MT-SLH-Y)



12.05.2017 14:37:07 TSI

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