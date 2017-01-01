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Polisten sürücülere hediyeli denetim

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:29
Polisten sürücülere hediyeli denetim
Polisten sürücülere hediyeli denetim

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyet kemeri kontrolü yaparak, sürücülere araç kokusu, kalem, anahtarlık, şapka, çocuklara ise balon hediye etti.
Sivas- Ankara karayolu üzerindeki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde uygulama yapıldı. Şube Müdürü Feyzullah Dursun durdurulan araç sürücülerini kendilerini yorgun hissetmeleri durumunda kesinlikle mola vermeleri, hız kurallarına uymaları ve emniyet kemerini takmaları konusunda uyardı. Polis ekipleri uygulama kapsamında durdurulan sürücülere ve yolculara Emniyet Genel Müdürlüğü logolu araç kokusu, kalem, anahtarlık, şapka, araç içerisinde bulunan çocuklara ise balon hediye etti.
Emniyet kemeri takma konusunda bilgilendirici kamu spotu bulunan materyaller dağıtıldı. Sürücüler ve yolcular ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek ekiplere teşekkür etti.
(UY-

12.05.2017 14:38:31 TSI
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