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Bursa polisi okul çevresindeki şüpheli şahıslara göz açtırmıyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:30
Bursa polisi okul çevresindeki şüpheli şahıslara göz açtırmıyor
Bursa polisi okul çevresindeki şüpheli şahıslara göz açtırmıyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Cengiz Gündüz
BURSA (İHA) - Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 'Güvenli Okul Güvenli Eğitim', projesi kapsamında okul çevreleri ile çocuk parklarında huzur uygulaması gerçekleştirdi. Özellikle lise çevrelerinde gezen şüpheli şahıslar üzerinde çalışma yapan polis, çok sayıda aracıda durdurup sorguladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda 81 il ile ilçelerinde yapılan uygulamalar ile vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amaçlanıyor.
Asayiş Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde okul çevreleri ile çocuk parkları, internet kafeler, atari salonları, oyun salonları, büfe ve kafeteryaya baskın yapıp şüpheli görülen kişiler hakkında kimlik sorgulaması yaptı. Okul çevrelerinde yüksek sesle müzik yayının yapıp dolaşan otomobiller uzaklaştırılırken şüpheli görülen araçlarda detayla arama yapılıp sürücülerin GBT sorguları yapıldıktan sonra ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yapıldı. Tüm ilçelerde eş zamanlı olarak yapılan uygulama 4 saat sonra son buldu.
(CG -

12.05.2017 14:38:57 TSI
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