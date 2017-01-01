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Uşak Üniversitesi "Klavye Yarışmasında" üçüncü oldu

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:30
Uşak Üniversitesi "Klavye Yarışmasında" üçüncü oldu
Uşak Üniversitesi "Klavye Yarışmasında" üçüncü oldu

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak Üniversitesi X. Ulusal Klavye Yarışması Grup Yarışında Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 3. oldu.
İntersteno-Türk üyelerinden oluşan komisyonun gözetim ve denetimi altında yapılan bu yarışma neticesinde Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri Hüseyin Kaya 10 dakikalık brüt vuruş 4293, 7 hata, 0.163 hata yüzdesi ile 3943 net vuruş ve İbrahim Erkür 10 dakikalık brüt vuruş 4063, 9 hata, 0.222 hata yüzdesi ile 3613 net vuruş yaparak net vuruş sayılarından elde edilen 3778 ortalama puanı ile grup kategorisinde 3. lük derecesini aldı.
Yarışmaya Uşak Üniversitesini temsilen katılan öğretim elemanlarından Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Muhammet Esat Bolat ve Öğr. Gör. Muhammet Korkutan ile öğrenciler İbrahim Erkürün, Hüseyin Kaya ve Mehmet Kalkan'ı makamında ağırlayan Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran kendilerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.
Rektör Vekili Dalkıran Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık tarafından 09.12.2013 tarih ve 2013/13 sayılı yayınlanan genelgesine (Resmî Gazete: 28847) yönelik olarak F klavye kullanımda nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesini amaç edindiğini ve X. Ulusal Klavye Yarışmasında alınan başarılı sonucun da bu amacın bir neticesi olduğunu belirterek "Meslek Yüksekokulumuz bu anlamda nitelikli personel ihtiyacına uygun ve alanında yetkin öğrenciler yetiştirmeye devam edecektir."dedi.
(EÖ-MB-Y)

12.05.2017 14:39:17 TSI
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