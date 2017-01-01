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Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan Bilecik'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - ''Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde'' gezileri kapsamında Konya Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, beraberindeki misafirler ve Konya'da faaliyette bulunan ulusal ve yerel basın kuruluşları Bilecik'i ziyaret etti.

Bilecik'teki ziyaretleri kapsamında Bilecik'in Söğüt ilçesini de ziyaret eden heyet, daha sonra Şeyh Edebali Türbesi, Yaşayan Şehir Müzesi ve son olarak Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdi.

Bilecik Osmanlı Tarih Şeridi alan sorumlusu Engin Beyce ve Bilecik Belediyesi görevlisi Arkeolog Ertuğrul Gündüz, Selçuklu Belediye Başkanı Altay ve konuklarını ağırlayarak, Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi.

(CKT-DA



12.05.2017 14:39:35 TSI

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