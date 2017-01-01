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Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları açılıyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından 10 yıldır büyük bir başarı ile gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları 2017 yılı kayıtları, 15 Mayıs Pazartesi gününden tarihinden itibaren başlıyor.

Her dönem binlerce çocuğun çeşitli spor dallarında eğitim aldığı Yaz Spor Okulları kurs kayıtlarını gerçekleştirmek isteyen veliler, Bilecik Belediyesi Ak masa'ya başvurabileceklerdir. Gerçekleştirilen kayıt işlemlerinde veliler, form doldurarak başvuruda bulunacaklar ve kurslar hakkında gerekli bütün bilgiyi alabileceklerdir. 16 Haziran 2017 tarihine kadar başvuruların yapılabileceği Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları, uzman öğreticiler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Yüzme, basketbol, voleybol, tenis ve basketbol alanında eğitimlerin verileceği Yaz Spor Okulları yoğun bir katılım ile gerçekleştirilmeye devam ediyor. Şu ana kadar 5 bini aşkın öğrencinin eğitildiği kurslarda, 5 ile 15 yaş aralığındaki çocuklar, belirtilen alanlardaki kurslara kayıt yaptırarak, verimli bir yaz dönemi geçirebilecek.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın büyük önem verdiği Yaz Spor Okulları kurslarında yaklaşık 10 hafta eğitim alacak kursiyerler, kurs bitiminde öğrendikleri bilgi ve tecrübeleri, alacakları sertifika ile taçlandıracaklar. Geleceğin teminatı olan çocukların, geleceğe daha güvenle bakabilmeleri ve verimli bir yaz sezonu geçirmeleri için büyük önem arz eden Yaz Spor Okulları kayıt işlemleri, 16 Haziran 2017 tarihine kadar yapılabilecektir.

(CKT-DA



12.05.2017 14:40:01 TSI

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