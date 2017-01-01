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'Geri Kazanım Projesi' tam gaz devam ediyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi'nin Geri Kazanım Projesi (GEKAP) kapsamında ambalaj atıkları kapıdan toplanıyor.

Gebze Belediyesi yetkilileri GEKAP kapsamında aylık 600 ton ambalaj atığın toplandığını belirttiler. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması yöntemiyle toplama faaliyetini yürüten Gebze Belediyesi, bünyesinde kurduğu Çevre Koruma ve Kontrol birimi tarafından etkin bir hizmet sunarak bin ton hedefini yakalamayı amaçlıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü toplama sisteminde yapılan iyileştirme ile işletmelerden kaynaklanan ambalaj atıklarının anlık toplanabilmesi için 2 adet yeni araç hizmete aldı. Market, mağaza vb. satış noktalarında oluşan ve genellikle çöpe atılan ambalaj atıklarının geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması için esnafın 0262 642 10 10 Atık Hattını telefonla arayarak veya 0537 642 10 10 Whattsapp Çevre ve Temizlik Talep Hattı üzerinden talepte bulunmaları gerektiğini belirten yetkililer, atıkların özellikle belirli bir hacme ulaşana kadar kendi bünyelerinde diğer atıklardan ayrı olarak depolanması gerektiğini vurguladı.

(RFK-Y)



12.05.2017 14:40:23 TSI

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