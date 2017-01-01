ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Müsevitoğlu, Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:31
Müsevitoğlu, Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret etti
Müsevitoğlu, Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu ve Grup Müdürü Mustafa Çelik, Aydın Ticaret Borsası'na 6736 sayılı Kanun Ödemeleri konusunda hatırlatma ziyareti gerçekleştiler.
Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemit Müsevitoğlu ve Grup Müdürü Mustafa Çelik'i Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız karşıladı.
Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu ziyarette, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına Yönelik Kanunla ilgili bilgiler aktardı. Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerektiğini, ilk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerin ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini 31 Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceklerini belirtti.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı ise "Klasik yönetim anlayışının dışına çıkarak, ortaklarını dinleyip, çözüm arayan bir kurum olarak, mükelleflerin sorumluluk ve hakları konusunda bilinçlendirilmesi konularına önem veriyorsunuz. Yapılan hatırlatma ziyareti için teşekkür ederim" dedi.
(OD-MB-Y)

12.05.2017 14:40:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Nazilli Belediyespor halterde şov yaptı
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYESPOR HALTERDE ŞOV YAPTI
Söke'de Günışığı projesine katılan çocuklar piknikte eğlendi
YEREL

SÖKE'DE GÜNIŞIĞI PROJESİNE KATILAN ÇOCUKLAR PİKNİKTE EĞLENDİ
Aydın merkezli 6 ilde &quot;telefonla dolandırıcılık&quot; operasyonu
YEREL

AYDIN MERKEZLİ 6 İLDE "TELEFONLA DOLANDIRICILIK" OPERASYONU
Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler
YEREL

EGE DENİZİ'NDE YASA DIŞI GEÇİŞLER
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran hemşireleri unutmadı
YEREL

SÖKE BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN TOYRAN HEMŞİRELERİ UNUTMADI
Aydın'da Eczacılar Günü kutlandı
YEREL

AYDIN'DA ECZACILAR GÜNÜ KUTLANDI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'a yönelik silahlı saldırı davası
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEZCAN'A YÖNELİK SİLAHLI SALDIRI DAVASI
Dalama köprüsünün temeli törenle atıldı
YEREL

DALAMA KÖPRÜSÜNÜN TEMELİ TÖRENLE ATILDI
CHP İl Başkanı İnci'den Başkan Özakcan'a teşekkür plaketi
YEREL

CHP İL BAŞKANI İNCİ'DEN BAŞKAN ÖZAKCAN'A TEŞEKKÜR PLAKETİ
Aydın'da 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı
YEREL

AYDIN'DA 2. ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI
Aydınlı Oğuzhan milli takımda ilk golünü attı
YEREL

AYDINLI OĞUZHAN MİLLİ TAKIMDA İLK GOLÜNÜ ATTI
Takımı küme düşüren oyunculara 35 bin TL ceza verildi
YEREL

TAKIMI KÜME DÜŞÜREN OYUNCULARA 35 BİN TL CEZA VERİLDİ
Aydın'da ayın şoförü ödülünü aldı
YEREL

AYDIN'DA AYIN ŞOFÖRÜ ÖDÜLÜNÜ ALDI
Aydınspor 1923'ü küme düşüren futbolcular gözden düştü
YEREL

AYDINSPOR 1923'Ü KÜME DÜŞÜREN FUTBOLCULAR GÖZDEN DÜŞTÜ
Karaer; &quot;Hemşirelerimizin sorunları çözülerek iş motivasyonları artırılmalıdır&quot;
YEREL

KARAER; "HEMŞİRELERİMİZİN SORUNLARI ÇÖZÜLEREK İŞ MOTİVASYONLARI ARTIRILMALIDIR"
Başkan Alıcık, tüm annelerin Anneler Gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN ALICIK, TÜM ANNELERİN ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
Başkan Kale; &quot;Tüm engelleri sevgiyle aşıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN KALE; "TÜM ENGELLERİ SEVGİYLE AŞIYORUZ"
Aydın Büyükşehir Meclisi Mayıs ayı 2. toplantısını yaptı
YEREL

AYDIN BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ MAYIS AYI 2. TOPLANTISINI YAPTI
Egeli tekstilciler Uluslararası Teknik Tekstiller Fuarına katıldı
YEREL

EGELİ TEKSTİLCİLER ULUSLARARASI TEKNİK TEKSTİLLER FUARINA KATILDI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Efeler'de minikler çocuk ve bahar şenliğinde buluştu
YEREL

EFELER'DE MİNİKLER ÇOCUK VE BAHAR ŞENLİĞİNDE BULUŞTU
Didimliler Yeşilçam şarkılarıyla hoş dakikalar geçirdi
YEREL

DİDİMLİLER YEŞİLÇAM ŞARKILARIYLA HOŞ DAKİKALAR GEÇİRDİ
Aydın'da İlçe Sağlık Müdürleri durum tespiti yaptı
YEREL

AYDIN'DA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLERİ DURUM TESPİTİ YAPTI
Nazilli Belediyesi, Pirlibey'deki hizmetlerine yenilerini ekliyor
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYESİ, PİRLİBEY'DEKİ HİZMETLERİNE YENİLERİNİ EKLİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

YOK ARTIK TUNCAY ŞANLI!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Bir saniye farkla yakaladılar!