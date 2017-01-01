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Müsevitoğlu, Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu ve Grup Müdürü Mustafa Çelik, Aydın Ticaret Borsası'na 6736 sayılı Kanun Ödemeleri konusunda hatırlatma ziyareti gerçekleştiler.

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemit Müsevitoğlu ve Grup Müdürü Mustafa Çelik'i Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız karşıladı.

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu ziyarette, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına Yönelik Kanunla ilgili bilgiler aktardı. Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerektiğini, ilk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerin ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini 31 Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceklerini belirtti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı ise "Klasik yönetim anlayışının dışına çıkarak, ortaklarını dinleyip, çözüm arayan bir kurum olarak, mükelleflerin sorumluluk ve hakları konusunda bilinçlendirilmesi konularına önem veriyorsunuz. Yapılan hatırlatma ziyareti için teşekkür ederim" dedi.

(OD-MB-Y)



12.05.2017 14:40:28 TSI

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